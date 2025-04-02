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Как продлить сладкое удовольствие: малина плодоносит до заморозков

3:02
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина – это не только вкусная и полезная ягода, но и одна из самых популярных культур среди дачников. Однако для получения обильного урожая требуется знать некоторые секреты, которые передавались из поколения в поколение. Одним из таких секретов является способность малины плодоносить до заморозков. Как этого можно добиться?

Жёлтая малина
Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жёлтая малина

Правильный выбор сорта

Для того чтобы малина радовала вас плодами вплоть до осенних заморозков, важно правильно выбрать сорт. Существуют как ранне-, так и поздноплодные сорта, и именно последние лучше всего подходят для отличного плодоношения. Например, сорта «Малиновка», «Геракл» и «Крепыш» могут дать плодовые побеги даже в конце сентября и начале октября. Обратите внимание на отзывы других дачников и выбирайте сорта, проверенные в вашем регионе.

Уход за растением

Чтобы малина могла плодоносить до заморозков, ей необходимо обеспечить хороший уход. Это включает регулярный полив, особенно в засушливые периоды, и подкармливание. Используйте удобрения, содержащие калий и фосфор, которые способствуют образованию и наливу ягод. Также не забывайте о прополке и рыхлении почвы, чтобы улучшить доступ кислорода к корням.

Формирование куста

Правильная обрезка малины также играет ключевую роль в продлении периода плодоношения. Удаляйте старые и больные побеги, чтобы стимулировать рост новых, более продуктивных. Оставляйте только сильные и здоровые побеги, которые смогут дать хороший урожай. После первой волны плодоношения рекомендуется обрезать их на уровне почвы, чтобы дать возможность новым побегам развиться и дать плоды осенью.

Защита от морозов

Чтобы малина продолжала плодоносить до заморозков, необходимо заботиться о защите цветов и ягод от заморозков. Используйте укрытия из агроволокна или специальных пленок, особенно в ночное время, когда температура может упасть. Это поможет сохранить тепло и предотвратить повреждение ягод.

Сбор урожая

Не забывайте, что собирать урожай нужно регулярно. Чем чаще вы будете убирать ягоды, тем больше возможностей предоставите растению для наращивания новых плодов. Собирайте малину в сухую погоду, чтобы избежать гнили, и старайтесь не повреждать побеги.

Секрет плодоношения малины до заморозков заключается в выборе сорта, правильном уходе, формировании куста, своевременной защите от морозов и регулярном сборе урожая. Опираясь на опыт старых дачников и следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться свежими ягодами вплоть до первых холодов. Малина, собранная в конце осени, станет не только радостью на вашем столе, но и приятным воспоминанием о лете в холодные зимние дни.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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