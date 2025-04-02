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Любите груши? Как ухаживать за ними весной

2:20
Садоводство » Деревья и кустарники

Груши почему-то всегда остаются в тени яблок, хотя они очень вкусные и полезные. Как ухаживать за грушею и что с ней делать весной? «Обрезка груши — это необходимая садоводческая процедура, которая обеспечивает здоровье дерева, оптимальный рост и урожайность», — сообщил Коса Даниэль, специалист по фруктовым культурам, в интервью для HelloVidék.

Дерево груши
Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik
Дерево груши

Основная цель весенней обрезки — способствовать здоровому росту и увеличивать урожайность. Обрезка также помогает улучшить вентиляцию и освещение дерева, что особенно важно для груш, так как они склонны к избыточному росту и образованию густой листвы.

Специалист отметил, что благодаря обрезке фрукты будут красивее и больше, так как все силы дерева будут сосредоточены на плодоносящих ветках. Кроме того, обрезка помогает формировать красивую и правильную крону, что эстетически привлекательно. Правильное время для обрезки способствует укреплению дерева и снижает его предрасположенность к болезням, обеспечивая долгосрочную урожайность.

Одним из самых важных принципов обрезки является умеренность, так как чрезмерная обрезка может нанести вред дереву.

Груши можно формировать различными способами, но в небольших садах чаще всего используется групповая форма. Обрезка рекомендуется проводить в зимние месяцы, когда дерево находится в состоянии покоя, так как в это время оно менее чувствительно к повреждениям и быстрее заживает.

Весной обрезка также возможна, но важно избегать ее перед распусканием почек. Осенью обрезка не рекомендуется, так как дерево готовится к зимнему покою, и возникающие раны могут легко замерзнуть.

Перед обрезкой важно внимательно осмотреть дерево, проверить наличие больных, поврежденных или усохших веток. Центрирующая ведущая ветка — это основа формы груши и ее роста. В первые годы важно сформировать сильную и прямую ведущую ветку, что обеспечит стабильность дерева. Удаление веток, растущих внутрь, способствует лучшему освещению и вентиляции, что снижает риск заболеваний и нашествия вредителей.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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