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Как избавиться от шершней в саду: эффективные и быстрые методы

3:37
Садоводство » Вредители и болезни

Шершни могут быстро стать неприятностью в садах и на открытых пространствах. Эти насекомые, часто вызывающие страх своим жалом, могут испортить летние дни и представлять опасность, особенно для людей с аллергией. Хорошая новость заключается в том, что существуют различные методы их эффективного избавления, не прибегая к вредным химикатам. Важно действовать осторожно и разработать правильные стратегии, чтобы ваш сад оставался безопасным и приятным.

Шершни
Фото: Own work by Flugwapsch62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шершни

Первая полезная мера — создать менее привлекательную среду для шершней. Эти насекомые притягиваются к определенным источникам пищи и своему естественному месту обитания. Удаление остатков пищи, сладких напитков или опавших фруктов значительно снизит их присутствие. Органические отходы также могут привлекать этих насекомых, поэтому важно поддерживать чистоту территории. Установка мусорных контейнеров с герметичными крышками — отличный способ ограничить шансы их появления.

Ещё одной полезной стратегией является использование репеллентных растений. Некоторые виды растений, такие как мята, цитронелла и базилик, могут служить натуральным отпугивателем для шершней. Посадив эти растения в саду, вы не только добавите эстетики и аромата, но и поможете отпугнуть нежелательных насекомых. Их ароматические свойства мешают обонянию шершней, что делает менее вероятным выбор вашего сада в качестве укрытия.

Самодельные ловушки для шершней

Эффективный способ контролировать количество шершней — создание ловушек, которые легко сделать из доступных материалов. Одна из самых простых ловушек делается из пластиковой бутылки. Необходимо отрезать верхнюю часть бутылки и перевернуть ее внутрь тела бутылки, добавив смесь воды и сахара или пива. Сладость привлечет шершней, которые попадут в бутылку, но не смогут выбраться. Размещение таких ловушек в стратегических местах сада поможет уменьшить количество шершней, не нанося вреда окружающей экосистеме.

Другой тип ловушки использует визуальную приманку. Яркий объект, например, шар или лента, можно повесить в саду. Шершни территориальны и могут воспринимать эти объекты как потенциальных соперников. Обнаружив их, шершни будут склонны покинуть эту область, полагая ее опасной. Это решение полностью натуральное и не требует использования вредных химикатов.

Профилактика и мониторинг

Профилактика играет ключевую роль в предотвращении появления гнезд рядом с вашим домом. Если вы замечаете активность шершней, рекомендуется регулярно следить за ситуацией. Не все виды строят гнезда одинаково, но часто их находят в защищенных уголках, чердаках или внутри кустов. Частая проверка сада позволяет выявить возможные гнезда до того, как они станут серьезной проблемой.

Если вы обнаружили гнездо, лучше подойти к ситуации с осторожностью. Удаление гнезда шершней — рискованная операция, и для неопытного человека она может быть опасной. В таких случаях лучше обратиться к профессионалам по борьбе с вредителями. Эти специалисты используют безопасные и эффективные методы для удаления гнезда и могут дать советы по наилучшим практикам предотвращения возвращения насекомых.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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