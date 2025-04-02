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Садоводов призывают вносить лимоны в почву этой весной

1:54
Садоводство » Советы

Эта весна станет отличным временем для использования оставшихся лимонов и их корок в вашем саду, утверждают эксперты по садоводству. Вместо того, чтобы выбрасывать лимоны, вы можете воспользоваться их пользой и сделать ваш сад более здоровым.

Проблема пищевых отходов в Великобритании становится все более серьезной — каждый год в стране выбрасывается невероятные 9,52 миллиона тонн продуктов. Садоводы рекомендуют использовать различные пищевые отходы, такие как кофейная гуща, яичные скорлупы и остатки фруктов, для улучшения роста растений в саду. 

Смешивая эти отходы и позволяя им разложиться, вы можете создать натуральный компост, который обогатит почву питательными веществами. Приготовление собственных компостов может сэкономить средства и сократить количество отходов в вашем доме, а также обеспечить индивидуальный подход к типу почвы, в которой растут ваши растения.

Лимонные корки, в частности, могут эффективно изменить кислотность почвы, что особенно полезно для растений, предпочитающих кислую среду. Эксперты утверждают, что благодаря содержанию лимонной кислоты, добавляя корки в почву, можно существенно повысить ее кислотность.

Кроме того, лимонные корки могут быть использованы для создания компостной кучи, так как они богаты необходимыми витаминами и минералами, которые способствуют росту растений.

Не забывайте, что лимоны также могут служить натуральным репеллентом против вредителей. Множество насекомых и грызунов не переносят запах лимона, что делает его отличным средством для защиты вашего сада. И, как приятный бонус, бабочки обожают аромат лимона, что поможет привлечь этих красивых созданий в ваш сад.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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