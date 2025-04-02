Садоводам на заметку: как правильно ухаживать за ревенем для раннего урожая

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С наступлением сезона ревеня садоводы, стремящиеся к ярким и сладким стеблям, должны быть особенно внимательны. Эксперт по семенам Рэйчел Коул предупреждает, что правильный уход за растениями ревеня сейчас имеет ключевое значение для получения богатого урожая.

Фото: Own work by RhubarbFarmer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ревень

Зачем форсировать ревень?

Форсирование — это техника, позволяющая извлечь максимум из ваших растений. Благодаря ей стебли созревают быстрее, становятся более сладкими и достигают насыщенного рубинового цвета.

Когда проверять растения?

Рэйчел рекомендует проверять ревень каждые пару недель и следить за тем, чтобы корни оставались защищенными от света, используя специальные горшки. Это поможет развить нежную текстуру стеблей.

Секреты профилактики

Не забывайте поливать ваши растения время от времени! Ревень будет рад вашим усилиям, и вы сможете собрать красивые, нежные розовые стебли.

Следуйте этим простым советам, и ваш ранний урожай ревеня непременно порадует вас своим вкусом и яркостью! Не упустите возможность сделать ваш сад особенным этим летом

Уточнения

Реве́нь (лат. Rhéum) — род травянистых растений семейства Гречишные.

