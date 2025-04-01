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Как защитить розы от чёрной пятнистости: простые советы для садоводов

2:05
Садоводство » Советы

С приближением весны и повышением температуры садоводы должны быть осторожны — тёплые и влажные условия могут привести к распространению опасного грибкового заболевания, известного как черная пятнистость. Это заболевание вызывает появление крупных темных пятен на листьях роз и может значительно ослабить растения.

Красные розы
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Savitsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Красные розы

Эксперт по садоводству и основатель Blooming Lucky Луиза Финлей-Уилсон предупреждает, что чёрная пятнистость может поразить ваши розы, но есть простые меры, которые помогут предотвратить заболевание. Поддержание чистоты в саду — ключевой шаг в борьбе с этим заболеванием. 

Луиза советует избегать компостирования опавших листьев весной, так как они могут содержать споры грибка. Обрезая розы, важно аккуратно собирать все обрезки и утилизировать их, чтобы не дать заболеванию шанс распространиться.

Март — это время для важного ухода за розами, и Луиза рекомендует использовать мульчу. Слой мульчи из органического материала, например, как солома или кора, не только даст растениям дополнительные питательные вещества, но и защитит их от заболеваний, предотвращая влияние дождя и сплошь.

С наступлением теплой погоды также стоит внести удобрения для роз, что поможет растениям укрепиться и улучшить цветение. Луиза подчеркивает, что здоровые розы способны лучше сопротивляться заболеваниям, таким как черная пятнистость.

Чтобы обеспечить вашим розам максимальную защиту, Луиза рекомендует использовать натуральный тоник Uncle Tom's. Этот состав необходимо разводить с водой и поливать розы каждые 7-14 дней в период активного роста.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свои розы здоровыми и красивыми на протяжении всего сезона, минимизировав риск появления черной пятнистости в вашем саду. Не дайте этому заболеванию испортить ваши летние наслаждения!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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