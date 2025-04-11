Смородина не лошадь, а пахать заставляют: как уговорить куст плодоносить

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Смородина — частая гостья на дачных участках. Ягода не только вкусная, но и полезная: укрепляет иммунитет и помогает быстрее восстановиться при простудах. А если всё сделать правильно, то урожай можно увеличить в несколько раз.

Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник и смородина

Главное — не жалеть ветки

Чтобы получить крупные, сочные ягоды, нужно избавить куст от лишнего. Прежде всего — от верхних побегов, на которых ягоды всё равно не завяжутся. Они только отнимают силы у растения и мешают полноценному развитию других веток.

Также стоит удалить боковые отростки, которые затеняют плодоносящие ветви. Оставив куст без этих "дармоедов", вы направите питание туда, где его действительно ждут — к ягодам.

Подкормка — через неделю

После обрезки нужно дать растению немного времени — около недели — чтобы оно адаптировалось. А затем обязательно подкормить. Лучше всего использовать смесь органики и фосфорных удобрений — именно они помогают кусту нарастить зелёную массу и подготовиться к урожаю.

Полив — с питательным бонусом

Просто водой смородину не удивишь. Лучше использовать раствор с коровяком: 1 часть навоза на 6 частей воды. Заливать состав стоит в борозду глубиной 10 см, вырытую по периметру куста. Такой полив насыщает почву, ускоряет рост и повышает качество ягод.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

