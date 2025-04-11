Смородина не лошадь, а пахать заставляют: как уговорить куст плодоносить

Смородина — частая гостья на дачных участках. Ягода не только вкусная, но и полезная: укрепляет иммунитет и помогает быстрее восстановиться при простудах. А если всё сделать правильно, то урожай можно увеличить в несколько раз.
Чтобы получить крупные, сочные ягоды, нужно избавить куст от лишнего. Прежде всего — от верхних побегов, на которых ягоды всё равно не завяжутся. Они только отнимают силы у растения и мешают полноценному развитию других веток.
Также стоит удалить боковые отростки, которые затеняют плодоносящие ветви. Оставив куст без этих "дармоедов", вы направите питание туда, где его действительно ждут — к ягодам.
После обрезки нужно дать растению немного времени — около недели — чтобы оно адаптировалось. А затем обязательно подкормить. Лучше всего использовать смесь органики и фосфорных удобрений — именно они помогают кусту нарастить зелёную массу и подготовиться к урожаю.
Просто водой смородину не удивишь. Лучше использовать раствор с коровяком: 1 часть навоза на 6 частей воды. Заливать состав стоит в борозду глубиной 10 см, вырытую по периметру куста. Такой полив насыщает почву, ускоряет рост и повышает качество ягод.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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