Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снижают сахар и улучшают самочувствие: 5 чаёв при диабете
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Ужин, который усыпит лучше таблеток: 11 продуктов для спокойной ночи
Переобулся — и попал: сколько на самом деле стоит смена резины весной 2025
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Сон на ногах — как выживают лошади во сне
Паша Техник предсказал дату своего погружения в кому
Этот классический макияж с акцентом на глаза сделает ваш взгляд незабываемым
Перезагрузка Диснейленда! Чего ждать от празднования 70-летия в 2025 году

RHS создаёт «робастный газон» для людей, опылителей и домашних животных

2:01
Садоводство » Советы

Королевское садоводческое общество (RHS) совместно с известным садоводом Монти Доном разработало новый тип газона, который подходит для людей, домашних животных и способствует поддержанию биоразнообразия. Этот «робастный газон» включает разнообразные растения, такие как ромашки, клевер и одуванчики, а также прочную рожь, которая отлично подходит для общественных пространств.

Газон, газонная трава
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газон, газонная трава

Старший садовод RHS, Гай Бартер, отметил, что такой газон не обязательно должен выглядеть идеально, чтобы быть безопасным и полезным для домашних животных и окружающей среды. Новый газон будет представлен на цветочной выставке в Челси, которая пройдет с 20 по 24 мая.

Дизайнер сада, Джейми Баттерворт, который сотрудничает с Монти Доном, подчеркнул, что цель создания газона — сделать его «немного грубоватым» с произвольным ростом одуванчиков и ромашек, что отражает современный подход к ландшафтному дизайну и устойчивости.

Кроме того, RHS выразило недовольство по поводу решения правительства Лейбористов отложить отказ от использования торфяного компоста до 2028 года, что противоречит стремлению к улучшению экологической ситуации. В 2026 году планируется, что около 40% выставляющихся питомников смогут продавать торфяные растения, что вызвало обеспокоенность среди сторонников безторфяного садоводства.

Тем не менее, главный энтомолог RHS, Хейли Джонс, уверена, что теплые погодные условия весной 2025 года создадут благоприятные условия для опылителей, что даст им шанс восстановиться после неблагоприятного прошлого года.

Новый газон демонстрирует стремление к экологически чистым решениям, поддерживающим как флору и фауну, так и повседневные нужды людей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
Не рабы и не рампы: как на самом деле возводили египетские пирамиды
Наука и техника
Не рабы и не рампы: как на самом деле возводили египетские пирамиды Аудио 
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Последние материалы
Снижают сахар и улучшают самочувствие: 5 чаёв при диабете
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Ужин, который усыпит лучше таблеток: 11 продуктов для спокойной ночи
Переобулся — и попал: сколько на самом деле стоит смена резины весной 2025
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Сон на ногах — как выживают лошади во сне
Паша Техник предсказал дату своего погружения в кому
RHS создаёт «робастный газон» для людей, опылителей и домашних животных
Этот классический макияж с акцентом на глаза сделает ваш взгляд незабываемым
Перезагрузка Диснейленда! Чего ждать от празднования 70-летия в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.