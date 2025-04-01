RHS создаёт «робастный газон» для людей, опылителей и домашних животных

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Королевское садоводческое общество (RHS) совместно с известным садоводом Монти Доном разработало новый тип газона, который подходит для людей, домашних животных и способствует поддержанию биоразнообразия. Этот «робастный газон» включает разнообразные растения, такие как ромашки, клевер и одуванчики, а также прочную рожь, которая отлично подходит для общественных пространств.

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газон, газонная трава

Старший садовод RHS, Гай Бартер, отметил, что такой газон не обязательно должен выглядеть идеально, чтобы быть безопасным и полезным для домашних животных и окружающей среды. Новый газон будет представлен на цветочной выставке в Челси, которая пройдет с 20 по 24 мая.

Дизайнер сада, Джейми Баттерворт, который сотрудничает с Монти Доном, подчеркнул, что цель создания газона — сделать его «немного грубоватым» с произвольным ростом одуванчиков и ромашек, что отражает современный подход к ландшафтному дизайну и устойчивости.

Кроме того, RHS выразило недовольство по поводу решения правительства Лейбористов отложить отказ от использования торфяного компоста до 2028 года, что противоречит стремлению к улучшению экологической ситуации. В 2026 году планируется, что около 40% выставляющихся питомников смогут продавать торфяные растения, что вызвало обеспокоенность среди сторонников безторфяного садоводства.

Тем не менее, главный энтомолог RHS, Хейли Джонс, уверена, что теплые погодные условия весной 2025 года создадут благоприятные условия для опылителей, что даст им шанс восстановиться после неблагоприятного прошлого года.

Новый газон демонстрирует стремление к экологически чистым решениям, поддерживающим как флору и фауну, так и повседневные нужды людей.