Обработка севка, которая стоит меньше 50 рублей, а спасает весь урожай

Каждый год вы сажаете лук с надеждой на щедрые грядки, а в итоге — снова мелочь, гниль и обида?
Скорее всего, проблема не в земле и не в погоде. Виноват сам севок. Вернее — то, что на нём скрыто.
На поверхности маленьких луковиц могут спать опасные грибки и бактерии. Если их не "смыть", урожай могут уничтожить ещё до появления корней.
Забудьте про медный купорос в чистом виде — он жжёт всё живое. Вместо него — бордосская смесь: щадящий, но эффективный вариант.
1 ст. л. медного купороса + 1 ст. л. извести
Растворите отдельно, затем соедините и доведите объём до 3 л
Замочите луковицы на 30 минут
Бордосская жидкость обеззараживает, не обжигая нежные ростки. Это первая броня от гнилей и плесени.
Если нет времени — хватит и марганцовки:
1 ч. л. на 2 л воды
Замачиваем на 20 минут
Но если в прошлом году лук пострадал от болезней — выбирайте "Максим". Он образует на луковице защитную плёнку, работающую даже в сыром грунте.
После обработки — время подкормить севок, как спортсмена перед стартом:
2 л воды
1 ч. л. гумата калия
2 ст. л. золы
2 капли стимулятора "Циркон"
Замочите на 1-2 часа. Гумат — для иммунитета, зола — для сладости и силы, "Циркон" — для мощной корневой системы.
Даже если севок выглядит "здоровым" — обработайте. Это как мыть руки перед едой.
Через пару месяцев вас ждут крупные, хрустящие луковицы, а соседи будут удивляться: как вам это удаётся?
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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