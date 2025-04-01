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Обработка севка, которая стоит меньше 50 рублей, а спасает весь урожай

1:57
Садоводство

Каждый год вы сажаете лук с надеждой на щедрые грядки, а в итоге — снова мелочь, гниль и обида?
Скорее всего, проблема не в земле и не в погоде. Виноват сам севок. Вернее — то, что на нём скрыто.

Лук
Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

На поверхности маленьких луковиц могут спать опасные грибки и бактерии. Если их не "смыть", урожай могут уничтожить ещё до появления корней.

Ванна №1: дезинфекция от бед

Забудьте про медный купорос в чистом виде — он жжёт всё живое. Вместо него — бордосская смесь: щадящий, но эффективный вариант.

  • 1 ст. л. медного купороса + 1 ст. л. извести

  • Растворите отдельно, затем соедините и доведите объём до 3 л

  • Замочите луковицы на 30 минут

Бордосская жидкость обеззараживает, не обжигая нежные ростки. Это первая броня от гнилей и плесени.

Ванна №2: дешёвая профилактика или аптечная защита

Если нет времени — хватит и марганцовки:

  • 1 ч. л. на 2 л воды

  • Замачиваем на 20 минут

Но если в прошлом году лук пострадал от болезней — выбирайте "Максим". Он образует на луковице защитную плёнку, работающую даже в сыром грунте.

Ванна №3: витаминный коктейль для роста

После обработки — время подкормить севок, как спортсмена перед стартом:

  • 2 л воды

  • 1 ч. л. гумата калия

  • 2 ст. л. золы

  • 2 капли стимулятора "Циркон"

Замочите на 1-2 часа. Гумат — для иммунитета, зола — для сладости и силы, "Циркон" — для мощной корневой системы.

Даже если севок выглядит "здоровым" — обработайте. Это как мыть руки перед едой.
Через пару месяцев вас ждут крупные, хрустящие луковицы, а соседи будут удивляться: как вам это удаётся?

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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