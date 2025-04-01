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Смородина, которая поражает вкусом и размером: что подсыпать под корень

2:32
Садоводство

Вы берёте в руки ягоду — а там снова "горошина", а не урожай мечты?
Значит, вы упускаете главное. Ни полив, ни обрезка не дадут вам гигантских ягод, если вы не знаете трёх волшебных подкормок, которые меняют всё.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by GaardenierMortsel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Секреты просты, но большинство садоводов о них даже не догадываются.

1. Мульча-невидимка — питание и защита в одном слое

Забудьте про голую землю под кустами. Разложите скошенную траву и картофельные очистки прямо под смородину — это органический конвейер питания.
Азот и калий выделяются постепенно, подкармливая куст в нужный момент.
Добавьте луковую шелуху — и почковый клещ обойдёт участок стороной.

Чтобы всё это заработало, поливайте мульчу раз в 2 недели раствором ЭМ-препарата (1 ст. л. на 10 л воды).
Сверху насыпьте немного перегноя — он скроет остатки и защитит корни от перегрева.

Не рыхлите землю под кустом! Повредите поверхностные корни — и получите кислые, мелкие ягоды. Лучше аккуратно приподнимайте мульчу вилами, давая воздуху попасть внутрь.

2. Борный удар — чтобы цветки не остались "пустыми"

Во время цветения куст может потерять до 40% завязей. Причина — банальный дефицит бора.
Опрыскайте смородину до раскрытия бутонов раствором борной кислоты (3 г на 10 л воды, растворить в горячей воде).

Бор "цементирует" пыльцу, усиливает опыляемость и укрепляет цветоносы. Главное — не опоздать: опрыскивать нужно ДО цветения, иначе эффекта не будет.

3. Калийно-фосфорный финиш — чтобы ягоды были как конфеты

Как только завязи стали с горошину — подкармливаем куст раствором сульфата калия (1 ст. л. на 10 л). Это увеличит размер и сладость ягод.

Через 20 дней — вторая подкормка: аммофос (1 ст. л. на 10 л) ускорит созревание и защитит от осыпания.

Никогда не мешайте эти удобрения в одном ведре — перерыв между подкормками обязателен! Иначе рискуете сжечь корни.

Придерживайтесь этой схемы — и через год ваши ягоды будут как с выставки. Только никому не рассказывайте, как вам это удалось. Пусть думают, что у вас волшебный сорт или секретное "смородиновое дерево".

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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