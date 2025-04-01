Вы увидели ростки на картофеле? Вот что нужно делать, чтобы не отравиться

Когда вы обнаруживаете в кладовой картофель с ростками, возникает вопрос: можно ли его есть или лучше выбросить? Давайте разберемся, когда пророщенный картофель безопасен, а когда он может нанести вред.

Фото: flickr.com by Donna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Проросший картофель

Проросший картофель: когда не стоит рисковать

Отдельные ростки на клубнях не всегда означают, что картофель нужно выбросить. Главное, чтобы клубень был твердым и без признаков порчи. Специалисты из Университета штата Северная Каролина советуют срезать ростки вместе с небольшой частью мякоти. Но если картофель сильно пророс и его структура изменилась, это уже сигнал для того, чтобы не рисковать. Особенно если клубни стали мягкими — это может указывать на повышенное содержание токсичного вещества.

Опасность соланина

Соланин — природный токсин, который содержится в картофеле, особенно в проростках и зеленой кожуре. При высоком содержании соланин может вызвать отравление. Симптомы отравления включают:

боль в животе,

тошноту и рвоту,

головную боль,

диарею,

слабость.

Если картофель имеет явные признаки зеленого цвета или несколько ростков, лучше всего просто выбросить его, чтобы избежать опасности.

Как правильно хранить картофель

Чтобы избежать прорастания картофеля, храните его в темном и прохладном месте при температуре от 7 до 10°C. Не используйте полиэтиленовые пакеты, так как они способствуют быстрому ухудшению качества. Лучше всего картофель хранить в бумажных мешках или в ящиках с вентиляцией. Также избегайте хранения картофеля в холодильнике — это ухудшает его вкусовые качества.

Чтобы продлить срок хранения картофеля, можно положить его в ящик рядом с яблоками. Яблоки выделяют этилен, который замедляет прорастание клубней.

Удаляйте только зеленые участки

Если на картофелине есть маленькое зеленое пятно, не паникуйте — можно просто удалить его. Однако если весь клубень зеленый, лучше выбросить его. Стоит помнить, что термическая обработка, будь то жарка или варка, не уменьшит уровень соланина в картофеле. Так что лучше не рисковать здоровьем.

Разные сорта картофеля

Не все сорта картофеля прорастают одинаково. Некоторые сорта, такие как Денар, Тайфун или Сатина, более устойчивы к прорастанию и могут храниться дольше без потери качества.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

