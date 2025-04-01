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Вы увидели ростки на картофеле? Вот что нужно делать, чтобы не отравиться

Садоводство

Когда вы обнаруживаете в кладовой картофель с ростками, возникает вопрос: можно ли его есть или лучше выбросить? Давайте разберемся, когда пророщенный картофель безопасен, а когда он может нанести вред.

Проросший картофель
Фото: flickr.com by Donna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Проросший картофель

Проросший картофель: когда не стоит рисковать

Отдельные ростки на клубнях не всегда означают, что картофель нужно выбросить. Главное, чтобы клубень был твердым и без признаков порчи. Специалисты из Университета штата Северная Каролина советуют срезать ростки вместе с небольшой частью мякоти. Но если картофель сильно пророс и его структура изменилась, это уже сигнал для того, чтобы не рисковать. Особенно если клубни стали мягкими — это может указывать на повышенное содержание токсичного вещества.

Опасность соланина

Соланин — природный токсин, который содержится в картофеле, особенно в проростках и зеленой кожуре. При высоком содержании соланин может вызвать отравление. Симптомы отравления включают:

  • боль в животе,
  • тошноту и рвоту,
  • головную боль,
  • диарею,
  • слабость.

Если картофель имеет явные признаки зеленого цвета или несколько ростков, лучше всего просто выбросить его, чтобы избежать опасности.

Как правильно хранить картофель

Чтобы избежать прорастания картофеля, храните его в темном и прохладном месте при температуре от 7 до 10°C. Не используйте полиэтиленовые пакеты, так как они способствуют быстрому ухудшению качества. Лучше всего картофель хранить в бумажных мешках или в ящиках с вентиляцией. Также избегайте хранения картофеля в холодильнике — это ухудшает его вкусовые качества.

Чтобы продлить срок хранения картофеля, можно положить его в ящик рядом с яблоками. Яблоки выделяют этилен, который замедляет прорастание клубней.

Удаляйте только зеленые участки

Если на картофелине есть маленькое зеленое пятно, не паникуйте — можно просто удалить его. Однако если весь клубень зеленый, лучше выбросить его. Стоит помнить, что термическая обработка, будь то жарка или варка, не уменьшит уровень соланина в картофеле. Так что лучше не рисковать здоровьем.

Разные сорта картофеля

Не все сорта картофеля прорастают одинаково. Некоторые сорта, такие как Денар, Тайфун или Сатина, более устойчивы к прорастанию и могут храниться дольше без потери качества.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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