Вы увидели ростки на картофеле? Вот что нужно делать, чтобы не отравиться

Когда вы обнаруживаете в кладовой картофель с ростками, возникает вопрос: можно ли его есть или лучше выбросить? Давайте разберемся, когда пророщенный картофель безопасен, а когда он может нанести вред.
Отдельные ростки на клубнях не всегда означают, что картофель нужно выбросить. Главное, чтобы клубень был твердым и без признаков порчи. Специалисты из Университета штата Северная Каролина советуют срезать ростки вместе с небольшой частью мякоти. Но если картофель сильно пророс и его структура изменилась, это уже сигнал для того, чтобы не рисковать. Особенно если клубни стали мягкими — это может указывать на повышенное содержание токсичного вещества.
Соланин — природный токсин, который содержится в картофеле, особенно в проростках и зеленой кожуре. При высоком содержании соланин может вызвать отравление. Симптомы отравления включают:
Если картофель имеет явные признаки зеленого цвета или несколько ростков, лучше всего просто выбросить его, чтобы избежать опасности.
Чтобы избежать прорастания картофеля, храните его в темном и прохладном месте при температуре от 7 до 10°C. Не используйте полиэтиленовые пакеты, так как они способствуют быстрому ухудшению качества. Лучше всего картофель хранить в бумажных мешках или в ящиках с вентиляцией. Также избегайте хранения картофеля в холодильнике — это ухудшает его вкусовые качества.
Чтобы продлить срок хранения картофеля, можно положить его в ящик рядом с яблоками. Яблоки выделяют этилен, который замедляет прорастание клубней.
Если на картофелине есть маленькое зеленое пятно, не паникуйте — можно просто удалить его. Однако если весь клубень зеленый, лучше выбросить его. Стоит помнить, что термическая обработка, будь то жарка или варка, не уменьшит уровень соланина в картофеле. Так что лучше не рисковать здоровьем.
Не все сорта картофеля прорастают одинаково. Некоторые сорта, такие как Денар, Тайфун или Сатина, более устойчивы к прорастанию и могут храниться дольше без потери качества.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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