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Морковка как из мультика: что сажать, чтобы удивить себя, урожай и холодильник

2:27
Садоводство

Представьте: вы выходите на грядку — а там сочная, яркая, сладкая морковь, как на обложке агрокаталога. А соседи только и делают, что исподтишка заглядывают через забор. Всё дело в одном: правильный сорт решает всё. Эти пять морковных чемпионов превратят ваш огород в источник вкуса, витаминов и нескончаемых заготовок.

Морковь
Фото: flickr.com by Kai Schreiber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Морковь

Абако F1 — "молниеносный гигант"

Этот скороспелый гибрид вырывается в лидеры за 90 дней. Корнеплоды до 16 см, плотные, сочные, с насыщенной тёмно-оранжевой мякотью. И главное — не трескается, даже если лето выдалось дождливым. Урожайность — до 11 кг с квадратного метра. Абако — выбор тех, кто хочет результат быстро и красиво.

Балтимор F1 — "король сладости"

Цилиндрические красавцы длиной до 25 см и весом до 230 г — прямо-таки морковные батоны. Балтимор не только сладкий, но и идеален для сока: мякоть сочная, с высоким содержанием каротина. Устойчив к болезням и капризам погоды, выдаёт до 10 кг/м². Один из любимцев семей с детьми — морковка, которую реально едят без "уговоров".

Болеро F1 — "гибрид для выживания"

Если на даче жара, потом ливень, а потом снова заморозки — Болеро не сдаётся. Его 21-сантиметровые корнеплоды не теряют вкуса, остаются хрустящими и сладкими даже в самые непредсказуемые сезоны. После хранения будто только что с грядки. Урожай — стабильный, до 9 кг/м².

Боливар F1 — "морковка для выставки"

Её конические корнеплоды с острым "носиком" словно созданы для фотосессии. Цвет — ярко-оранжевый, кожура гладкая, форма безупречная. Вес — до 200 г. Но и вкус на уровне: сладкая, ароматная, сочная. В салате исчезает первой.

Витаминная 6 — "старый добрый хит"

Классика, проверенная временем. Цилиндрические корнеплоды с нежной, сладкой сердцевиной. Хранится отлично — до самой весны. Идеальный выбор для тех, кто хочет надёжный, вкусный и понятный сорт без сюрпризов. Даже дети просят добавки!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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