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Гадюки проснулись раньше — как спасти дачу от ядовитых гостей

2:55
Садоводство

В 2025 году весна пришла рано — в марте в Подмосковье уже зафиксированы первые змеи. А это значит: дачникам пора быть начеку. Змеиные встречи в огороде — не миф, а реальность, особенно на участках с мусором, зарослями и влажными низинами.

Змея гадюка
Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Змея гадюка

Разбираемся, откуда берутся гадюки, как отпугнуть их с участка и что делать, если змея укусила.

Когда змеи выходят из спячки и кого могут укусить

Гадюки просыпаются, когда температура поднимается до +5-6 ℃. Первые активные особи появляются уже в марте, а пик их движения — апрель и май. К осени они становятся менее активными и уходят в спячку.

Важно понимать: змея не нападает без причины. Она атакует, только если чувствует угрозу — например, если на неё случайно наступили в траве.

Где обитают гадюки

Они распространены по всей России — от Мурманска до Подмосковья. Идеальные условия: рядом вода, лужайка для прогрева, кустарники для укрытия. Даже некошеная трава у соседа может стать для змеи заманчивым убежищем.

Они любят:

  • насыпи земли и овраги,

  • старые компостные кучи,

  • груды досок, шифера, мешков,

  • заросли борщевика, крапивы, малины.

А вот глинистые почвы и открытые, ухоженные участки им не по нраву.

Как защитить участок

  1. Уберите хлам и скошенную траву.

  2. Избегайте складирования мусора и укрывного материала.

  3. Оградите участок заземлённым забором.

  4. Можно привадить ежей — они поедают змеят. Угостите их яйцом, печеньем, кусочком мяса.

Змеи не пугаются звуков и запахов, но боятся вибраций. Хотя даже это не гарантирует безопасность — змеи привыкают ко всему, в том числе и к грохоту поездов.

Что делать, если встретили змею

  • Не паниковать.

  • Медленно отойти, не поворачиваясь спиной.

  • Не пытаться поймать или убить змею.

  • Если змея в доме — выведите всех и вызовите МЧС.

Укус гадюки: как спасти себя или питомца

  • Примите антигистаминное и пейте много воды.

  • Обработайте ранку антисептиком, наложите повязку.

  • Зафиксируйте конечность, наложите шину.

  • Не перетягивайте жгутом!

  • Приложите холод, чтобы уменьшить отёк.

  • СРОЧНО обратитесь к врачу — только там введут антидот.

Нельзя пить алкоголь, обжигать ранку или отсасывать яд — это может только усугубить ситуацию.

Укус гадюки опасен прежде всего для детей и аллергиков. Домашних питомцев также нужно срочно везти к ветеринару — они получают те же симптомы, что и человек.

Уточнения

Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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