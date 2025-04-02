Гадюки проснулись раньше — как спасти дачу от ядовитых гостей

В 2025 году весна пришла рано — в марте в Подмосковье уже зафиксированы первые змеи. А это значит: дачникам пора быть начеку. Змеиные встречи в огороде — не миф, а реальность, особенно на участках с мусором, зарослями и влажными низинами.
Разбираемся, откуда берутся гадюки, как отпугнуть их с участка и что делать, если змея укусила.
Гадюки просыпаются, когда температура поднимается до +5-6 ℃. Первые активные особи появляются уже в марте, а пик их движения — апрель и май. К осени они становятся менее активными и уходят в спячку.
Важно понимать: змея не нападает без причины. Она атакует, только если чувствует угрозу — например, если на неё случайно наступили в траве.
Они распространены по всей России — от Мурманска до Подмосковья. Идеальные условия: рядом вода, лужайка для прогрева, кустарники для укрытия. Даже некошеная трава у соседа может стать для змеи заманчивым убежищем.
Они любят:
насыпи земли и овраги,
старые компостные кучи,
груды досок, шифера, мешков,
заросли борщевика, крапивы, малины.
А вот глинистые почвы и открытые, ухоженные участки им не по нраву.
Уберите хлам и скошенную траву.
Избегайте складирования мусора и укрывного материала.
Оградите участок заземлённым забором.
Можно привадить ежей — они поедают змеят. Угостите их яйцом, печеньем, кусочком мяса.
Змеи не пугаются звуков и запахов, но боятся вибраций. Хотя даже это не гарантирует безопасность — змеи привыкают ко всему, в том числе и к грохоту поездов.
Не паниковать.
Медленно отойти, не поворачиваясь спиной.
Не пытаться поймать или убить змею.
Если змея в доме — выведите всех и вызовите МЧС.
Примите антигистаминное и пейте много воды.
Обработайте ранку антисептиком, наложите повязку.
Зафиксируйте конечность, наложите шину.
Не перетягивайте жгутом!
Приложите холод, чтобы уменьшить отёк.
СРОЧНО обратитесь к врачу — только там введут антидот.
Нельзя пить алкоголь, обжигать ранку или отсасывать яд — это может только усугубить ситуацию.
Укус гадюки опасен прежде всего для детей и аллергиков. Домашних питомцев также нужно срочно везти к ветеринару — они получают те же симптомы, что и человек.
Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.
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