Забота, от которой вянут цветы: ошибки, которые маскируются под правильный уход

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Поливаете, удобряете, ухаживаете — а петунии всё равно смотрят на вас уныло? Возможно, дело не в вашем старании, а в том, что цветам просто не нравится, как с ними обращаются.

Фото: flickr.com by John-Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Цветы под дождём

Солнце vs. тень: что сажать и куда

Главная ошибка — сажать светолюбивые растения в тени и ждать чуда. Петунии, циннии, пеларгонии требуют минимум шести часов солнца в день. А вот хосты, папоротники и астильбы наоборот — на солнце вянут, как салат без воды.

Полив: меньше значит лучше

Розы не любят, когда их опрыскивают каждый день — им нужен редкий, но глубокий полив прямо под корень. Суккуленты вроде очитка или эхеверии и вовсе страдают от заботы — им хватает влаги раз в 10-14 дней. Главное — не перелить.

Почва: не любая "хорошая" подойдёт

Плодородие — это здорово, но не всегда достаточно. Астры и гладиолусы не терпят тяжёлую глину — в лунку стоит добавить песок и компост. Гортензии и рододендроны — большие любители кислой почвы. Справиться поможет хвоя, торф или мелкая щепа.

Удобрения: не переборщите с азотом

Азот — только весной, для зелени. А вот для пышных бутонов нужны фосфор и калий. Удаляйте увядшие цветы — это стимулирует новые завязи.

Климатические капризы

Лаванда и розмарин в сыром климате чахнут — им подойдёт сухой уголок с хорошим дренажем. Георгины и бегонии не выносят заморозков — не спешите высаживать их до устойчивого тепла.

Если участок продувается ветром, поможет сетчатая ширма или посадка кустов вроде спиреи для ветрозащиты.

Вредители: кто жрёт цветы и как с этим жить

Тля, клещи и слизни могут уничтожить клумбу за пару дней. Предотвратить атаку поможет настой чеснока (200 г на 10 л воды) или раствор хозяйственного мыла. Если вредители уже пришли — используйте "Фитоверм" или аналогичные биосредства. Не забудьте про союзников — божьих коровок. Их привлекают укроп, фенхель и тысячелистник.

Осень — не финал, а подготовка

Многолетники срезайте, оставляя 10-15 см. Укрывайте лапником или агроволокном. А луковичные (тюльпаны, нарциссы) раз в 3-4 года стоит выкапывать и делить, чтобы они не мельчали. Весной — компост и костная мука в почву, и цветы скажут спасибо.

Если перестать угадывать наобум и просто дать растениям то, что им нужно, даже самая обычная клумба станет райским уголком.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

