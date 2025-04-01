Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кусочек детства на сковороде: пирожки с картошкой, от которых не оторваться
Гавайи теряют путешественников: как пожары на Мауи изменили туризм
Забудьте о химии: вот как 2 копеечных средства с кухни отмоют унитаз от налёта
Уход после депиляции, который спасет вашу кожу от воспалений
Что гонит червей на поверхность во время дождя
Бывшая жена Дмитрия Нагиева рассказала, как соперница уводила его из семьи
Денежные фонды или депозиты – что выбрать в кризис
Ужасный симптом? Врач рассказал, что стоит за кровавым кашлем
ИИ-помощник для вузов: сервис, который облегчит навигацию по образовательным процессам

Лето на вашем дачном участке: как создать идеальное пространство для отдыха

2:38
Садоводство » Советы

С поступлением теплой погоды настало время перенести веселье на улицу! Эксперты по дизайну делятся 7 секретами, как максимально эффективно использовать ваше открытое пространство, будь то крылечко, патио или задний двор.

Почему это важно? Правильное обустройство уличных зон не только повышает комфорт, но и позволяет устроить идеальную атмосферу для встреч и вечерних посиделок. Специалисты отмечают, что выбор качественных материалов, способных выдерживать любые погодные условия, — это ключ к созданию стильного и долговечного открытого пространства.

Знакомьтесь с экспертами

  • Дженнифер МакКиссик, основательница творческого бюро из Южной Каролины, делится своим опытом превращения "грустного" старого патио в стильное крытое крыльцо, которое стало новой зоной для отдыха и ужинов на свежем воздухе.
  • Лора Ковингтон из Северной Каролины создала кухню с открытой планировкой, которая буквально "сливается" с природой благодаря стеклянным дверям и элементам интерьера, создающим атмосферу комфорта.

Ключевые секреты для вашего открытого пространства

  • Расширьте площадь: превратите скучное патио в уютную веранду. Добавьте уникальные детали, такие как плитка в шахматном порядке или индивидуальные элементы, которые сделают пространство особенным.
  • Используйте элементы интерьера: не бойтесь добавлять пледы, текстиль и картины, которые обычно находятся в доме. Это поможет создать атмосферу уюта и тепла.
  • Переосмыслите обычные традиции: окрашивание потолков в "голубой цвет призраков" — это не только дань традиции, но и возможность добавить уникальный штрих с помощью современных оттенков.
  • Создайте уютное место для гостей: открытая кухня или бар, окружающие острова с грилем и холодильником, идеально подойдут для встреч с друзьями и семейных праздников.
  • Выбирайте прочные материалы: еомфортабельные мебель и столешницы из устойчивых к погодным условиям материалов добавят стиль и практичность
  • Советы от экспертов: не экономьте на архитекторах и подрядчиках — это поможет вам избежать дополнительных затрат в будущем.

Примените эти советы от профессионалов, и ваше открытое пространство станет настоящим оазисом для отдыха и развлечений, где будет приятно проводить время как с друзьями, так и одной! Начните преображение своего двора уже сегодня и наслаждайтесь каждым моментом на свежем воздухе!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Один сигнал из Токио — и машины снова в России: кто уже получил запросы
Авто
Один сигнал из Токио — и машины снова в России: кто уже получил запросы Аудио 
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Авто
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши Аудио 
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Наука и техника
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Последние материалы
Кусочек детства на сковороде: пирожки с картошкой, от которых не оторваться
Гавайи теряют путешественников: как пожары на Мауи изменили туризм
Забудьте о химии: вот как 2 копеечных средства с кухни отмоют унитаз от налёта
Уход после депиляции, который спасет вашу кожу от воспалений
Что гонит червей на поверхность во время дождя
Бывшая жена Дмитрия Нагиева рассказала, как соперница уводила его из семьи
Денежные фонды или депозиты – что выбрать в кризис
Ужасный симптом? Врач рассказал, что стоит за кровавым кашлем
ИИ-помощник для вузов: сервис, который облегчит навигацию по образовательным процессам
Как использовать кофе в качестве удобрения для орхидей: вот что вам нужно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.