Ветка за веткой: как вырастить зелёную арку или беседку

Мечтаете о чём-то необычном в своём саду? Не обязательно быть ландшафтным дизайнером, чтобы сделать настоящее произведение искусства из обычной ивы. Немного фантазии, терпения — и через пару недель в вашем саду появится зелёное чудо, которое будет расти, меняться и радовать вас круглый год.
Ивняк — свежие побеги ивы, собранные весной. Их можно срезать у себя в саду или попросить у знакомых.
Цветочный горшок или открытый грунт — в зависимости от того, где вы хотите разместить композицию.
Вода — ивовые веточки должны оставаться влажными до момента укоренения.
Выберите участок сада или крупный горшок. Почва должна быть рыхлой и хорошо увлажнённой. Важно, чтобы побеги легко входили в грунт и не пересыхали.
Весна — лучшее время для сбора ивняка. Используйте побеги длиной от 30 до 60 см — это оптимальный размер для первых проектов. Чем длиннее ветви, тем сложнее конструкция, но и эффект внушительнее.
Втыкайте ветви в землю, формируя круг или другую фигуру. Начинайте аккуратно переплетать их между собой, создавая устойчивую конструкцию. Это может быть арка, конус, спираль — всё зависит от вашей фантазии.
Поддерживайте почву влажной. Через несколько недель веточки укоренятся и выпустят первые листочки. Убедитесь, что солнце не пересушивает конструкцию, особенно в первые дни.
Через месяц вы увидите, как живое плетение оживает: появляются листья, структура становится плотнее и объёмнее. А спустя год-два вы сможете гордиться зелёной беседкой, живой изгородью или декоративной фигурой, созданной своими руками.
Экологично — никакого пластика и клея, только живая природа.
Недорого — если у вас есть ива, проект обойдётся почти бесплатно.
Гибко — можно изменить форму, масштаб и стиль по ходу роста.
Оригинально — ни у кого из соседей не будет такого же украшения.
Вдохновляюще — это отличный повод провести время с детьми, создать семейный проект и привить любовь к саду.
И́ва (лат. Sálix) — род древесных растений семейства Ивовые (Salicaceae).
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