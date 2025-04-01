Эти 3 фруктовых дерева нужно сейчас обрезать, чтобы собрать урожай летом

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Хотя многие растения не требуют обрезки до начала весны, существуют фруктовые деревья, которые можно обрезать в конце марта или в первые дни апреля. Узнайте, какие экземпляры необходимо обрезать в это время.

Как и частота полива, удобрение и количество часов ежедневного солнечного света, растениям нужна еще одна важная процедура от людей для здорового роста и развития: обрезка. Эта практика осуществляется с целью удаления мертвых или больных ветвей и стеблей.

Таким образом, обрезка растений является действием, которое может помочь лучше подготовиться к весеннему и летнему сезонам. По словам экспертов по садоводству, последние дни марта и первые дни апреля благоприятны для обрезки фруктовых деревьев.

Какие 3 фруктовых дерева нужно обрезать в конце марта для улучшения их роста?

Для обеспечения обильного сбора плодов фруктовые деревья можно обрезать в конце марта или начале апреля. Обрезка в это время года способствует здоровому росту и развитию растений и позволяет сосредоточить ресурсы на продуктивных частях. Запомните растения, которые нужно обрезать в эти дни:

Слива

Это дерево нуждается в обрезке для удаления сухих или поврежденных ветвей. Таким образом, питательные вещества смогут эффективно достигать продуктивных частей. Эта процедура улучшает качество плодов и обеспечивает защиту и устойчивость к вредителям и болезням.

Яблоня

Это дерево является символом обрезки в конце марта или начале апреля. Оно должно быть освобождено от мертвых, слабых или неправильно растущих ветвей. Таким образом, яблоня сосредоточит свою энергию на более сильных ветвях и даст обильный урожай. В этом случае обрезка также улучшает циркуляцию воздуха и проницаемость солнечного света для фруктового дерева.

Персиковое дерево

Ранняя обрезка персикового дерева является ключевой, так как слабые ветви не могут брать слишком много энергии от растения. Обрезка этого фруктового дерева помогает поддерживать крепкую структуру и предотвращает болезни и вредителей. Кроме того, она улучшает качество персиков в урожае.