Вредители бегут: этот кухонный порошок спасает грядки от слизней и муравьев

Вы старательно рыхлили землю, выращивали рассаду, поливали, любовались первыми побегами… А однажды утром, выйдя в сад, видите: всё съедено. На грядках — настоящая катастрофа. Слизни и муравьи нанесли удар. И если эти двое объединяются, кажется, хуже уже быть не может. Но выход есть — и он прячется у вас на кухне.

Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деревья, сад, огород

Кто разрушает ваш сад

Слизни обожают ваши растения так же, как и вы. Только их любовь — разрушительная. А если ещё и муравьи подтянулись, особенно чёрные садовые, ждите беды: они не просто шарят по грядкам, но и разводят тлю. Остановить это вторжение можно с помощью самого обычного… разрыхлителя теста.

Волшебная пудра с кухни

Разрыхлитель — не только для пышных блинчиков. Он творит чудеса и на клумбах:

Против слизней: просто рассыпьте его у основания растений.

Для особо наглых: смешайте разрыхлитель с сахаром. Это усилит эффект. Но важно помнить — сахар может привлечь муравьёв, так что будьте внимательны.

Если почва закисла: внесите кофейную гущу. Она поможет восстановить баланс.

Натуральная оборона: растения против вредителей

Сделайте свой сад неприступным, высадив по периметру культуры, которые слизни терпеть не могут:

лаванда

шалфей

майоран

тимьян

настурция

лук и чеснок

Частая стрижка травы и удаление сорняков — дополнительный бонус: слизням просто некуда будет спрятаться.

Что делать с муравьями

Если сода не помогает, попробуйте:

мяту (свежую или сушёную)

майоран

лаванду

молотый чёрный перец

всё тот же разрыхлитель

Эти компоненты перебивают запах растений, на которые охотятся муравьи, и мешают им найти пищу.

Вместо химии — хитрость. Обычные кухонные продукты могут стать сильным оружием в борьбе с садовыми вредителями. Используйте простые натуральные методы — и ваш сад снова станет местом силы, а не полем боя.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

