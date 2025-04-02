Вредители бегут: этот кухонный порошок спасает грядки от слизней и муравьев

Вы старательно рыхлили землю, выращивали рассаду, поливали, любовались первыми побегами… А однажды утром, выйдя в сад, видите: всё съедено. На грядках — настоящая катастрофа. Слизни и муравьи нанесли удар. И если эти двое объединяются, кажется, хуже уже быть не может. Но выход есть — и он прячется у вас на кухне.
Слизни обожают ваши растения так же, как и вы. Только их любовь — разрушительная. А если ещё и муравьи подтянулись, особенно чёрные садовые, ждите беды: они не просто шарят по грядкам, но и разводят тлю. Остановить это вторжение можно с помощью самого обычного… разрыхлителя теста.
Разрыхлитель — не только для пышных блинчиков. Он творит чудеса и на клумбах:
Против слизней: просто рассыпьте его у основания растений.
Для особо наглых: смешайте разрыхлитель с сахаром. Это усилит эффект. Но важно помнить — сахар может привлечь муравьёв, так что будьте внимательны.
Если почва закисла: внесите кофейную гущу. Она поможет восстановить баланс.
Сделайте свой сад неприступным, высадив по периметру культуры, которые слизни терпеть не могут:
лаванда
шалфей
майоран
тимьян
настурция
лук и чеснок
Частая стрижка травы и удаление сорняков — дополнительный бонус: слизням просто некуда будет спрятаться.
Если сода не помогает, попробуйте:
мяту (свежую или сушёную)
майоран
лаванду
молотый чёрный перец
всё тот же разрыхлитель
Эти компоненты перебивают запах растений, на которые охотятся муравьи, и мешают им найти пищу.
Вместо химии — хитрость. Обычные кухонные продукты могут стать сильным оружием в борьбе с садовыми вредителями. Используйте простые натуральные методы — и ваш сад снова станет местом силы, а не полем боя.
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
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