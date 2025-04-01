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Не сыпьте навоз под эти овощи — весь урожай погибнет

2:49
Садоводство

Навоз — ценное удобрение, которое любят использовать дачники: оно насыщает почву, оживляет микрофлору, привлекает дождевых червей, питает растения на годы вперёд. Но при этом оно не универсально. Некоторые культуры навоз не переносят — он может вызвать у них болезни, изменить форму, испортить вкус или спровоцировать накопление вредных веществ. Ниже — список из 5 овощей и зелени, которые не стоит кормить даже перепревшей органикой.

Навоз
Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Навоз

1. Салат и другая зелень — из нитратов в салате пользы ноль

Зелень быстро впитывает азот и, увы, вместе с ним — нитраты и антибиотики из навоза. В шпинате, петрушке и рукколе они накапливаются особенно быстро. Проблема в том, что такие растения едят сырыми, без термической обработки — а значит, нитраты остаются в продуктах и могут принести вред здоровью.

2. Лук и чеснок — мелкие и вонючие от избытка органики

Избыточный азот от навоза стимулирует зелёную массу, но замедляет развитие луковиц. Результат — перо растёт буйно, а вот репка формируется слабая и рыхлая. Навозная почва также повышает риск гнили и болезней.

3. Горох и бобы — ботвы много, урожая мало

Бобовые культуры и так умеют добывать азот из воздуха с помощью клубеньковых бактерий. Подкормка навозом становится для них перебором — растения дают огромную зелёную массу, но не торопятся завязывать плоды. Да и вкус у таких стручков будет не тот.

4. Морковь, редька, редис — уродливая форма и горький привкус

Если внести навоз под корнеплоды, в ответ вы получите не стройные и сочные овощи, а уродливые, потрескавшиеся или жесткие. Плюс риск серой гнили, пустотелости и нитратного накопления. Особенно страдает ранняя редиска.

5. Картофель — меньше урожай, больше проблем

Навоз под картошку — путь к парше, пустотелости и повышенному содержанию нитратов. Кроме того, клубни впитывают антибиотики и химикаты, которые могут содержаться в животном навозе. Минеральные удобрения тут будут куда безопаснее и эффективнее.

Навоз — не враг, но союзник с условиями

Запомните: навоз — это не универсальное "золото", а инструмент, с которым нужно обращаться грамотно. Вносите только зрелую органику, учитывайте культуру и тип почвы, не перебарщивайте с дозировками. А к тем растениям, что перечислены выше, применяйте другие виды подкормок — безопасные, точечные и сбалансированные.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных, при этом в Большой российской энциклопедии (2022) навоз определяется как органическое удобрение из твёрдых и жидких экскрементов, а в 3-м издании Большой советской энциклопедии (1974) говорится лишь о твёрдых выделениях сельхозживотных.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Не сыпьте навоз под эти овощи — весь урожай погибнет
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