Готовы к весне? Обновите свой сад, не совершив этих ошибок

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2:29
Садоводство

Весна — время для обновления и преображения. Вдохновитесь новыми идеями для сада и балкона, чтобы создать уютное пространство на свежем воздухе. На семинаре Praktiker мы узнали, как эффективно обустроить даже самую маленькую террасу или просторный сад, чтобы они стали продолжением вашего дома.

Весенний интерьер
Фото: Designed by Freepik by pvproductions is licensed under Public domian
Весенний интерьер

Многофункциональность и практичность становятся основными трендами в выборе садовой мебели. Особенно это актуально для маленьких балконов, где компактная складная мебель, как правило, становится лучшим решением. Для больших же территорий важен не только комфорт, но и дизайн. Практичные гарнитуры из дерева, металла и искусственного ротанга — самые популярные, они обеспечат долговечность и удобство в течение многих лет.

Декор и растения играют не меньшую роль

Цветочные горшки, статуэтки, декоративные элементы и освещение помогут создать атмосферу уюта, словно в гостиной, прямо на вашем балконе или террасе. А для того чтобы подобрать идеальные растения и аксессуары, стоит обратиться в магазины DIY, такие как Praktiker, где можно найти все необходимое для оформления сада.

"Цель — создать пространство, которое будет и функциональным, и красивым", — говорит Питер Абоньи, эксперт Praktiker по садовому оборудованию.

Это особенно важно, если у вас ограничено пространство. В этом случае многофункциональная мебель, например, стол-гриль с барными стульями, станет настоящей находкой.

Чтобы садовая мебель служила долго, за ней нужно правильно ухаживать. Мебель из металла и дерева требует регулярной обработки, чтобы сохранить свой внешний вид. А для защиты от солнца, дождя и холода стоит накрывать ее одеялом и хранить в сухом месте в межсезонье.

Когда дело касается растений, нужно учитывать освещенность участка и тип почвы. Средиземноморские растения, такие как пальма или леандр, отлично подходят для солнечных мест. Засухоустойчивые многолетники, такие как шалфей или эхинацея, тоже будут чувствовать себя комфортно на ярком солнце. В полутени хорошо растут базилик, розмарин и мята. Для затененных уголков идеально подойдут вечнозеленые растения, такие как лавр или тис.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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