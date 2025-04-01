Готовы к весне? Обновите свой сад, не совершив этих ошибок

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — время для обновления и преображения. Вдохновитесь новыми идеями для сада и балкона, чтобы создать уютное пространство на свежем воздухе. На семинаре Praktiker мы узнали, как эффективно обустроить даже самую маленькую террасу или просторный сад, чтобы они стали продолжением вашего дома.

Фото: Designed by Freepik by pvproductions is licensed under Public domian Весенний интерьер

Многофункциональность и практичность становятся основными трендами в выборе садовой мебели. Особенно это актуально для маленьких балконов, где компактная складная мебель, как правило, становится лучшим решением. Для больших же территорий важен не только комфорт, но и дизайн. Практичные гарнитуры из дерева, металла и искусственного ротанга — самые популярные, они обеспечат долговечность и удобство в течение многих лет.

Декор и растения играют не меньшую роль

Цветочные горшки, статуэтки, декоративные элементы и освещение помогут создать атмосферу уюта, словно в гостиной, прямо на вашем балконе или террасе. А для того чтобы подобрать идеальные растения и аксессуары, стоит обратиться в магазины DIY, такие как Praktiker, где можно найти все необходимое для оформления сада.

"Цель — создать пространство, которое будет и функциональным, и красивым", — говорит Питер Абоньи, эксперт Praktiker по садовому оборудованию.

Это особенно важно, если у вас ограничено пространство. В этом случае многофункциональная мебель, например, стол-гриль с барными стульями, станет настоящей находкой.

Чтобы садовая мебель служила долго, за ней нужно правильно ухаживать. Мебель из металла и дерева требует регулярной обработки, чтобы сохранить свой внешний вид. А для защиты от солнца, дождя и холода стоит накрывать ее одеялом и хранить в сухом месте в межсезонье.

Когда дело касается растений, нужно учитывать освещенность участка и тип почвы. Средиземноморские растения, такие как пальма или леандр, отлично подходят для солнечных мест. Засухоустойчивые многолетники, такие как шалфей или эхинацея, тоже будут чувствовать себя комфортно на ярком солнце. В полутени хорошо растут базилик, розмарин и мята. Для затененных уголков идеально подойдут вечнозеленые растения, такие как лавр или тис.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

