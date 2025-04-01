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Никогда не берите мойку без этой детали — рискуете испортить участок

3:34
Садоводство

Если вы до сих пор обходились без мойки высокого давления, то просто не знаете, на что она способна. Это не просто аппарат для чистки машины — это дачный супергерой:

резиновые сапоги
Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
резиновые сапоги

  • отмывает садовые дорожки, мох и плитку;

  • очищает теплицы, заборы и стены;

  • приводит в порядок мангалы, гриль, садовую мебель;

  • помогает убрать ржавчину и даже… почистить рыбу от чешуи (но осторожно!).

Какие бывают мойки — и какая подойдёт именно вам

Мойки делятся по назначению:

  • бытовые — лёгкие, простые, бюджетные. Для дачи — самое то.

  • профессиональные — для регулярной работы, надёжнее, но дороже.

  • промышленные — мощь, которая нужна разве что на СТО или стройке.

По питанию:

  • электрические — удобно, но зависит от розетки.

  • аккумуляторные — мобильные, но не для долгой работы.

  • бензиновые — автономные и мощные, но шумные и требуют топлива.

На что смотреть при выборе мойки для дачи

  • Давление: оптимум — 130-160 бар. Больше — можно повредить поверхность.

  • Производительность: 350-400 л/ч — хватает с головой.

  • Материал помпы: лучше алюминий или латунь, а не пластик.

  • Дополнительно: катушка для шланга, фильтр, насадки, бак для моющего — не обязательны, но полезны.

Популярные модели, которые стоит рассмотреть:

  1. HYUNDAI HHW 140-450
    140 бар, 450 л/ч, 1600 Вт, алюминиевая помпа, цена от 9 000 ₽
    Компактная, удобная, отличная для дачи.

  2. Bort BHR-2000-PRO
    150 бар, 450 л/ч, 2000 Вт, силумин, 8 м шланг, цена от 9 500 ₽
    Бюджетный мощный вариант с регулировкой давления.

  3. ELITECH М 1600РБ
    130 бар, 360 л/ч, 1600 Вт, металлическая помпа, цена от 8 500 ₽
    Фильтр, эргономичный пистолет, самовсасывание.

  4. Denzel R-180i
    180 бар, 450 л/ч, 2400 Вт, автоотключение, цена от 13 000 ₽
    Подходит для сложных задач, есть насадки и защита от перегрева.

  5. Sturm! PW9223
    165 бар, 450 л/ч, 2300 Вт, алюминий, самовсасывание, цена от 9 000 ₽
    Фильтр, барабан для шланга, автоотключение.

  6. DEKO DKCW140 (063-4302)
    140 бар, 330 л/ч, 1700 Вт, алюминий, компактная, цена от 7 000 ₽
    Простая и надёжная — идеальный дачный помощник.

  7. Husqvarna PW 235
    135 бар, 350-520 л/ч, 1800 Вт, прочная конструкция, цена от 13 000 ₽
    Универсал с двумя насадками и гибким шлангом.

Не гонитесь за самой мощной моделью — ищите баланс между удобством, задачами и надёжностью. Для дачи достаточно бытовой электрической мойки с хорошим давлением и парой полезных "фишек".

Уточнения

Мойка высокого давления известная также как АВД (аппарат высокого давления), в просторечии — водомëт, или кëрхер (по названию немецкой фирмы Kärcher, мойки высокого давления которой первыми массово пришли на постсоветский рынок), инструмент, предназначенный для очистки поверхностей быстрой струёй воды, истекающей из сопла, от различного рода загрязнений, продуктов коррозии и старых покрытий: краски, лаков, плесени, водорослей и т. п. Существуют как бытовые, так и профессиональные устройства. Мощность мойки определяется развиваемым её насосом давлением. На рынке доступны устройства, создающие давление от 5 до 200 МПа.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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