Кроты разрушают ваш газон? Вот как защититься и не навредить себе

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Появление крота на участке — сигнал: вы создали идеальную кормовую базу, богатую червями и личинками. И если вовремя не принять меры, "гость" устроит подземный ресторан, подрывая корни растений, портя грядки и превращая газон в минное поле. Но не всё потеряно: есть проверенные способы справиться с этой бедой.

Фото: commons.wikimedia.org by Tarbosaurus 78, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сибирский крот

1. Шумелки — изобретение века от дачников

Надёжный способ — шумовые отпугиватели из жестяных банок, бутылок и труб, вкопанных в землю. Главное — создать вибрации в почве, а не просто звуки на поверхности. Кроты не любят беспокойства.

2. Вонялки — аромат, который не по душе

В кротовые ходы закладывают:

ветошь, пропитанную нашатырём, скипидаром, дегтем, керосином;

тухлую рыбу или окурки.

Работает не всегда, но часто помогает на старте "заселения".

3. Растения-репелленты

Сажайте бархатцы, рябчики, клещевину, чеснок — кроты обходят их стороной. Правда, для газона метод не подойдёт.

4. Ультразвуковые и виброотпугиватели

Современные приборы издают вибрации и ультразвук, раздражающие крота. Важно: площадь покрытия ограничена, нужно ставить несколько.

5. Собака или кот — настоящие охотники

Если у вас есть такса, спаниель, терьер или бывалый деревенский кот, кроту на вашем участке не выжить. Механика проста: один налёт — и зверёк уходит навсегда.

6. Дымовые шашки

В кротовины закладывают шашки с серным дымом. Он пропитывает почву, и запах держится до 2-3 месяцев. Эффективно и против слепышей, полёвок.

7. Механический барьер — сетка от кротов

Укладывают мелкоячеистую сетку:

под газон (на глубину 20 см),

под грядки (50 см почвы сверху),

по периметру участка (глубина 50 см, вверх 30-40 см).

8. Ловушки и капканы

Есть гуманные живоловки и жёсткие капканы. Работают, но требуют решимости — ведь с пойманным кротом придётся что-то делать.

9. Отрава и яды

Самый крайний способ — восковые таблетки или ядовитые личинки. Не используйте на огородах и в местах, где бывают дети и животные. Побочный эффект — загрязнение почвы.

А может, не воевать

Некоторые дачники считают кротов полезными союзниками: они уничтожают медведок, личинок и гусениц, а ещё рыхлят почву. Если можете пожертвовать газоном, попробуйте просто сосуществовать.

Уточнения

Кроты́ — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.

