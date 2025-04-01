Кроты разрушают ваш газон? Вот как защититься и не навредить себе

Появление крота на участке — сигнал: вы создали идеальную кормовую базу, богатую червями и личинками. И если вовремя не принять меры, "гость" устроит подземный ресторан, подрывая корни растений, портя грядки и превращая газон в минное поле. Но не всё потеряно: есть проверенные способы справиться с этой бедой.
Надёжный способ — шумовые отпугиватели из жестяных банок, бутылок и труб, вкопанных в землю. Главное — создать вибрации в почве, а не просто звуки на поверхности. Кроты не любят беспокойства.
В кротовые ходы закладывают:
ветошь, пропитанную нашатырём, скипидаром, дегтем, керосином;
тухлую рыбу или окурки.
Работает не всегда, но часто помогает на старте "заселения".
Сажайте бархатцы, рябчики, клещевину, чеснок — кроты обходят их стороной. Правда, для газона метод не подойдёт.
Современные приборы издают вибрации и ультразвук, раздражающие крота. Важно: площадь покрытия ограничена, нужно ставить несколько.
Если у вас есть такса, спаниель, терьер или бывалый деревенский кот, кроту на вашем участке не выжить. Механика проста: один налёт — и зверёк уходит навсегда.
В кротовины закладывают шашки с серным дымом. Он пропитывает почву, и запах держится до 2-3 месяцев. Эффективно и против слепышей, полёвок.
Укладывают мелкоячеистую сетку:
под газон (на глубину 20 см),
под грядки (50 см почвы сверху),
по периметру участка (глубина 50 см, вверх 30-40 см).
Есть гуманные живоловки и жёсткие капканы. Работают, но требуют решимости — ведь с пойманным кротом придётся что-то делать.
Самый крайний способ — восковые таблетки или ядовитые личинки. Не используйте на огородах и в местах, где бывают дети и животные. Побочный эффект — загрязнение почвы.
Некоторые дачники считают кротов полезными союзниками: они уничтожают медведок, личинок и гусениц, а ещё рыхлят почву. Если можете пожертвовать газоном, попробуйте просто сосуществовать.
Кроты́ — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.
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