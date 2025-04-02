Змеи в огороде? Не паникуйте — действуйте по этой инструкции

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждое лето кто-то обязательно сталкивается с этой проблемой: на участке вдруг появляется змея. Не всегда ядовитая, не всегда агрессивная — но и не гость, которого хочется видеть. Чтобы этого не происходило, нужно понять главное — почему змеи вообще приходят во двор, что их туда привлекает и как этого можно избежать.

Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ребёнок в огороде

Что зовёт змею в ваш сад?

1. Много еды — мыши, крысы, насекомые

Змеи — не просто скользящие создания, они охотники. И если рядом есть грызуны или крупные насекомые, они придут туда, где можно пообедать. А вот если убрать из участка источник пищи — исчезнут и охотники.

2. Уютные укрытия

Кучи хлама, досок, кирпичей, забытые мешки с торфом — всё это идеально подходит для пряток. Змеи любят места, где тихо, темно и их никто не трогает.

3. Высокая трава и заросли

Чем больше зелени и меньше открытого пространства — тем комфортнее себя чувствует змея. Она легко прячется, движется незаметно и спокойно обживается.

Как свести вероятность "гостя" к нулю

Если вы живёте в местности, где змеи — не редкость, вот что стоит делать регулярно:

1. Убирайте всё лишнее с участка

Старые вещи, стройматериалы, доски — всё это лучше хранить в сарае или вовсе выбросить. Чем меньше "тайных уголков", тем меньше интереса у змей.

2. Косите траву вовремя

Низкий газон — ваш союзник. Чем меньше мест, где змея может спрятаться, тем безопаснее двор.

3. Боритесь с грызунами

Крысы и мыши — главный магнит для змей. Установите ловушки, не оставляйте еду на открытом воздухе и храните мусор закрытым.

4. Проверьте дом и постройки на щели

Особенно — в фундаменте и около труб. Змеи легко пролезают даже в небольшие отверстия. Всё, что нашли — заделайте.

5. Дрова и компост — отдельно от дома

Если вы храните дрова — держите их приподнятыми от земли. Компост — только в закрытом контейнере и подальше от входа.

Не паниковать, а действовать

Если вы увидели змею — не нужно пытаться её убить. Лучше просто отступить, обеспечить безопасное расстояние и, при необходимости, вызвать службу, которая занимается дикими животными.

Чаще всего змеи — не агрессоры, а просто ищут тень, еду и покой. Сделайте так, чтобы ваш двор стал для них как можно менее гостеприимным, и встречаться вы будете всё реже — или вовсе перестанете.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

