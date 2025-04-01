Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-4 самых надёжных автобусов СССР  
Вредное удовольствие: что скрывает кошачья любовь к колбасе
Признаки деменции, на которые стоит обратить внимание: когда стоит волноваться
Эта коробка на Haval F7 — копия DSG? Сравнение, которое многое объясняет
Тирамису, который влюбляет: узнайте секрет настоящего итальянского крема маскарпоне
Секреты сочной капусты: как добиться насыщенного вкуса и качества
Молодость изнутри: эта добавка может сделать вас моложе на 3 месяца
Почему ChatGPT не заменяет туроператора, но может стать вашим лучшим помощником
7 признаков, что фитнес стал вредным: не игнорируйте эти сигналы

Какой водой поливать огурцы: советы для успешного урожая

3:05
Садоводство » Овощи

Огурцы — это одна из самых популярных овощных культур, которая требует правильного ухода для достижения высоких урожаев. Одним из ключевых факторов успешного выращивания огурцов является полив. Однако не все виды воды одинаково полезны для этой культуры. 

Струя воды
Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Струя воды

Температура воды

Огурцы предпочитают теплую воду для полива. Идеальная температура составляет около 20-25 градусов Цельсия. Холодная вода (например, из колодца или водопровода) может вызвать стресс у растений, замедляя их рост и развитие. Теплая вода помогает активизировать обмен веществ у огурцов и способствует их лучшему усвоению питательных веществ.

Вода без хлора

Хлор, содержащийся в воде, подаваемой из центрального водоснабжения, может негативно сказаться на здоровье огурцов. Он способен убивать полезные микроорганизмы в почве и вызывать желтение листьев и ухудшение общего состояния растений. Чтобы избежать этого, рекомендуется отстаивать водопроводную воду в открытом сосуде в течение 24-48 часов, чтобы хлор успел испариться.

Ливневая или родниковая вода

Если есть возможность, ливневая или родниковая вода является наилучшим вариантом для полива огурцов. Она, как правило, не содержит химических добавок и имеет более сбалансированный уровень минералов. Кроме того, такая вода часто более мягкая и комфортная для растений.

Качество воды

Важно учитывать и качество воды. Вода не должна содержать тяжелых металлов, пестицидов или других вредных веществ, которые могут негативно сказаться на растениях и их плодах. Для проверки качества воды можно использовать специализированные тесты или обратиться в лабораторию.

Вода с добавлением удобрений

Для повышения плодородия почвы можно использовать воду с органическими удобрениями, такими как компост или настой коровяка. Это значительно улучшит усвоение питательных веществ и окажет положительное влияние на рост огурцов. Однако важно соблюдать пропорции, чтобы избежать переизбытка питательных веществ.

Полив в утренние или вечерние часы

Помимо типа воды, также имеет значение время полива. Лучшее время для полива огурцов — утро или вечер, когда температура воздуха ниже. Полив в жаркую погоду может привести к испарению влаги и стрессу для растений.

Правильный выбор воды для полива огурцов играет ключевую роль в их здоровье и урожайности. Теплая, отстоявшаяся, чистая вода без хлора или другие естественные источники – лучшие варианты для заботы о ваших огурцах. Уделяя внимание качеству воды и времени полива, вы будете способствовать активному росту и развитию своих растений, а значит, и получению богатого урожая.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Вот как делали поджарку в СССР — точный пошаговый рецепт
Еда и рецепты
Вот как делали поджарку в СССР — точный пошаговый рецепт Аудио 
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Экономика и бизнес
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией Аудио 
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Садоводство, цветоводство
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Советские автогонки: какие соревнования были популярны в СССР?   Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Последние материалы
ТОП-4 самых надёжных автобусов СССР  
Вредное удовольствие: что скрывает кошачья любовь к колбасе
Признаки деменции, на которые стоит обратить внимание: когда стоит волноваться
Эта коробка на Haval F7 — копия DSG? Сравнение, которое многое объясняет
Тирамису, который влюбляет: узнайте секрет настоящего итальянского крема маскарпоне
Секреты сочной капусты: как добиться насыщенного вкуса и качества
Молодость изнутри: эта добавка может сделать вас моложе на 3 месяца
Почему ChatGPT не заменяет туроператора, но может стать вашим лучшим помощником
7 признаков, что фитнес стал вредным: не игнорируйте эти сигналы
Украина в ожидании жаркого лета: уровень заполнения газохранилищ упал до рекорда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.