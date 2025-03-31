Зеленый лук под вашей рукой: как сажать и не ошибиться — три проверенных совета

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы зеленый лук у вас рос как на дрожжах? Тогда эти три правила помогут вам получить богатый урожай к лету!

Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лук

Когда сажать зеленый лук

Зеленый лук — это один из самых неприхотливых овощей, но чтобы получить идеальный урожай летом, важно соблюдать несколько условий. Его можно сажать дважды в год: весной, в марте-апреле, или осенью, в октябре. Но для того чтобы зеленый лук радовал вас летом, важно не ошибиться с временем посадки. Чтобы семена хорошо проросли, температура почвы должна быть хотя бы 5-7 градусов по Цельсию.

Три простых правила для хорошего урожая

Первое правило — это температура почвы. Не сажайте лук, если температура ниже 5 градусов, иначе он может просто не прорасти. Также важно соблюдать оптимальные расстояния между луковицами. Они не любят "тесноту", поэтому между луковицами должно быть 8-10 см. Расстояние между рядами — около 25 см. Посадите лук на глубину 2-3 см.

Где посадить лук

Выбирайте для лука солнечные участки с легкой и водопроницаемой почвой. Зеленый лук не любит переувлажнение, поэтому лучше всего сажать его там, где почва быстро высыхает после дождя. И еще один важный момент: не стоит сажать лук на месте, где в прошлом году рос лук или чеснок. Это уменьшит риск заражения вредителями и болезнями.

Лучший сосед для лука

Зеленый лук отлично растет, если рядом с ним посадить морковь. Морковный запах отпугивает луковых вредителей, в том числе знаменитого лукового жука. Так что третий секрет хорошего урожая — посадка лука рядом с морковью.

Придерживаясь этих простых советов, вы сможете собрать зеленый лук летом, наслаждаться его вкусом и радовать гостей на даче!

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей.

