Пять ошибок, из-за которых ваши гладиолусы погибают до посадки

Гладиолусы — любимцы дачников. Они царственно смотрятся в саду, радуют буйством красок и не требуют особой экзотики в уходе. Но есть нюансы, особенно весной, когда важно не допустить ошибок уже на этапе подготовки луковиц. Рассказываем, как всё сделать правильно — с первого до последнего шага.
Готовьте посадочный материал за 2-3 недели до посадки. В средней полосе оптимальное время — первая половина мая. Слишком ранняя подготовка опасна: ростки вытянутся, корни пойдут в рост, и посадка таких луковиц станет настоящей пыткой — корешки у гладиолусов очень хрупкие.
Снимите сухие чешуйки, чтобы:
разбудить растение — на свету просыпаются почки;
обнаружить болезни и повреждения.
Выбраковывайте всё мягкое, сморщенное и повреждённое. Небольшие дефекты можно вырезать до здоровой ткани, а срезы замазать зелёнкой или присыпать углём. Но такие экземпляры высаживайте отдельно — вдали от здоровых.
Разделите луковицы по сортам и размерам. Крупные зацветут раньше мелких на 2-3 недели. Хотите пышное одномоментное цветение? Сажайте их отдельно. Мечтаете о волне цветения — комбинируйте.
Совет: располагайте гряды с востока на запад, мелкие с южной стороны — они так быстрее прогреются.
Главный враг гладиолуса — трипс. Луковицы с сетчатым рисунком и мучнистой поверхностью нужно:
обработать "Интавиром", "Искрой", "Актарой" и др.;
промыть проточной водой.
Для защиты от грибков замочите луковицы в:
"Фундазоле" или "Максиме";
насыщенном растворе марганцовки (30-50 минут);
или в растворе соли (2 ст. л. на литр воды, 7 минут).
В средней полосе гладиолусы успевают зацвести и без стимуляции. Но если хотите ускорить процесс:
замочите луковицы в "Эпине" или "Цирконе";
или воспользуйтесь зольным настоем: 2 ст. л. золы на 1 л воды, вымочить сутки.
Не стоит проращивать луковицы на влажных опилках: корешки ломкие, и при пересадке их легко повредить.
Клубнепочки — это отличный способ обновить сорт. Да, они капризны, но и перспективны.
Обязательно снимите плотные чешуйки.
Замочите на ночь в "Фитоспорине" или чесночной воде (полголовки на литр).
Сажайте отдельно от "взрослых" — так у них будет шанс на свет и питание.
Выбирайте только здоровые, гладкие детки — с больными возни больше, чем пользы.
Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).
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