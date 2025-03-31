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Пять ошибок, из-за которых ваши гладиолусы погибают до посадки

2:56
Садоводство

Гладиолусы — любимцы дачников. Они царственно смотрятся в саду, радуют буйством красок и не требуют особой экзотики в уходе. Но есть нюансы, особенно весной, когда важно не допустить ошибок уже на этапе подготовки луковиц. Рассказываем, как всё сделать правильно — с первого до последнего шага.

Гладиолусы
Фото: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en by anniesannuals is licensed under https://https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en/licenses/by/2.0/deed.en
Гладиолусы

Когда доставать луковицы

Готовьте посадочный материал за 2-3 недели до посадки. В средней полосе оптимальное время — первая половина мая. Слишком ранняя подготовка опасна: ростки вытянутся, корни пойдут в рост, и посадка таких луковиц станет настоящей пыткой — корешки у гладиолусов очень хрупкие.

Первый шаг: "раздеваем" луковицы

Снимите сухие чешуйки, чтобы:

  • разбудить растение — на свету просыпаются почки;

  • обнаружить болезни и повреждения.

Выбраковывайте всё мягкое, сморщенное и повреждённое. Небольшие дефекты можно вырезать до здоровой ткани, а срезы замазать зелёнкой или присыпать углём. Но такие экземпляры высаживайте отдельно — вдали от здоровых.

Сортировка — это важно

Разделите луковицы по сортам и размерам. Крупные зацветут раньше мелких на 2-3 недели. Хотите пышное одномоментное цветение? Сажайте их отдельно. Мечтаете о волне цветения — комбинируйте.

Совет: располагайте гряды с востока на запад, мелкие с южной стороны — они так быстрее прогреются.

Не забудьте про защиту от вредителей

Главный враг гладиолуса — трипс. Луковицы с сетчатым рисунком и мучнистой поверхностью нужно:

  • обработать "Интавиром", "Искрой", "Актарой" и др.;

  • промыть проточной водой.

Для защиты от грибков замочите луковицы в:

  • "Фундазоле" или "Максиме";

  • насыщенном растворе марганцовки (30-50 минут);

  • или в растворе соли (2 ст. л. на литр воды, 7 минут).

Стимуляторы роста — по желанию

В средней полосе гладиолусы успевают зацвести и без стимуляции. Но если хотите ускорить процесс:

  • замочите луковицы в "Эпине" или "Цирконе";

  • или воспользуйтесь зольным настоем: 2 ст. л. золы на 1 л воды, вымочить сутки.

Не стоит проращивать луковицы на влажных опилках: корешки ломкие, и при пересадке их легко повредить.

А как быть с детками

Клубнепочки — это отличный способ обновить сорт. Да, они капризны, но и перспективны.

  • Обязательно снимите плотные чешуйки.

  • Замочите на ночь в "Фитоспорине" или чесночной воде (полголовки на литр).

  • Сажайте отдельно от "взрослых" — так у них будет шанс на свет и питание.

Выбирайте только здоровые, гладкие детки — с больными возни больше, чем пользы.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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