Этот материал может изменить вашу дачу! Удивительные секреты спанбонда

Спанбонд — это прочный и долговечный материал, который широко используется в дачном хозяйстве и строительстве. Изготавливается он с помощью специальной технологии: гранулы полимеров нагревают, расплавляют и пропускают через отверстия формы, чтобы получились тонкие нити. Эти нити затем равномерно распределяются по движущейся ленте и скрепляются между собой. В итоге получается прочное полотно с уникальными свойствами.
Многие дачники используют спанбонд как укрывной материал плотностью от 15 до 160 г/м². Однако, часто его путают с агротканью и геотекстилем. В чем же отличие? Спанбонд, или агроволокно — это нетканый материал, а агроткань — плотное тканое полотно, напоминающее мешковину. Геотекстиль же, в отличие от спанбонда, чаще всего используется в грунтовых работах и при устройстве дренажных систем.
Белый спанбонд с плотностью 30-40 г/м² отлично пропускает влагу, что особенно удобно при поливе. Например, если накрыть редис этим материалом, его можно не снимать даже во время полива, и растения останутся в безопасности.
Спанбонд — это настоящий помощник для садоводов и дачников, который поможет защитить растения от холода, ветра и излишней влаги, при этом не нарушая естественный микроклимат.
Спанбонд (англ. spunbond, spunlaid) — название технологии производства нетканого материала из расплава полимера фильерным способом.
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