Этот материал может изменить вашу дачу! Удивительные секреты спанбонда

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Спанбонд — это прочный и долговечный материал, который широко используется в дачном хозяйстве и строительстве. Изготавливается он с помощью специальной технологии: гранулы полимеров нагревают, расплавляют и пропускают через отверстия формы, чтобы получились тонкие нити. Эти нити затем равномерно распределяются по движущейся ленте и скрепляются между собой. В итоге получается прочное полотно с уникальными свойствами.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomask0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Грядки

Многие дачники используют спанбонд как укрывной материал плотностью от 15 до 160 г/м². Однако, часто его путают с агротканью и геотекстилем. В чем же отличие? Спанбонд, или агроволокно — это нетканый материал, а агроткань — плотное тканое полотно, напоминающее мешковину. Геотекстиль же, в отличие от спанбонда, чаще всего используется в грунтовых работах и при устройстве дренажных систем.

Основные свойства спанбонда

Прочность. Материал не порвется от случайных зацепов, например, от веток или инструмента. Однако, важно помнить, что он может разрушаться под воздействием солнечных лучей, поэтому рекомендуется выбирать спанбонд с

Материал не порвется от случайных зацепов, например, от веток или инструмента. Однако, важно помнить, что он может разрушаться под воздействием солнечных лучей, поэтому рекомендуется выбирать спанбонд с УФ-стабилизатором. В среднем срок службы такого материала составляет от трех до пяти лет.

В среднем срок службы такого материала составляет от трех до пяти лет. Стабильность формы. Спанбонд не меняет своих размеров при перепадах температуры и влажности. Он не дубеет от мороза и не выгорает на солнце.

Спанбонд не меняет своих размеров при перепадах температуры и влажности. Он не дубеет от мороза и не выгорает на солнце. Воздухопроницаемость и водопроницаемость. Материал хорошо пропускает воздух, благодаря чему растения, укрытые им, не перегреваются и не страдают от избыточной влажности. Это помогает поддерживать оптимальный микроклимат для роста растений.

Белый спанбонд с плотностью 30-40 г/м² отлично пропускает влагу, что особенно удобно при поливе. Например, если накрыть редис этим материалом, его можно не снимать даже во время полива, и растения останутся в безопасности.

Спанбонд — это настоящий помощник для садоводов и дачников, который поможет защитить растения от холода, ветра и излишней влаги, при этом не нарушая естественный микроклимат.

Уточнения

Спанбонд (англ. spunbond, spunlaid) — название технологии производства нетканого материала из расплава полимера фильерным способом.

