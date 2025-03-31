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Этот материал может изменить вашу дачу! Удивительные секреты спанбонда

2:23
Садоводство

Спанбонд — это прочный и долговечный материал, который широко используется в дачном хозяйстве и строительстве. Изготавливается он с помощью специальной технологии: гранулы полимеров нагревают, расплавляют и пропускают через отверстия формы, чтобы получились тонкие нити. Эти нити затем равномерно распределяются по движущейся ленте и скрепляются между собой. В итоге получается прочное полотно с уникальными свойствами.

Грядки
Фото: commons.wikimedia.org by Thomask0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Грядки

Многие дачники используют спанбонд как укрывной материал плотностью от 15 до 160 г/м². Однако, часто его путают с агротканью и геотекстилем. В чем же отличие? Спанбонд, или агроволокно — это нетканый материал, а агроткань — плотное тканое полотно, напоминающее мешковину. Геотекстиль же, в отличие от спанбонда, чаще всего используется в грунтовых работах и при устройстве дренажных систем.

Основные свойства спанбонда

  • Прочность. Материал не порвется от случайных зацепов, например, от веток или инструмента. Однако, важно помнить, что он может разрушаться под воздействием солнечных лучей, поэтому рекомендуется выбирать спанбонд с
  • УФ-стабилизатором. В среднем срок службы такого материала составляет от трех до пяти лет.
  • Стабильность формы. Спанбонд не меняет своих размеров при перепадах температуры и влажности. Он не дубеет от мороза и не выгорает на солнце.
  • Воздухопроницаемость и водопроницаемость. Материал хорошо пропускает воздух, благодаря чему растения, укрытые им, не перегреваются и не страдают от избыточной влажности. Это помогает поддерживать оптимальный микроклимат для роста растений.

Белый спанбонд с плотностью 30-40 г/м² отлично пропускает влагу, что особенно удобно при поливе. Например, если накрыть редис этим материалом, его можно не снимать даже во время полива, и растения останутся в безопасности.

Спанбонд — это настоящий помощник для садоводов и дачников, который поможет защитить растения от холода, ветра и излишней влаги, при этом не нарушая естественный микроклимат.

Уточнения

Спанбонд (англ. spunbond, spunlaid) — название технологии производства нетканого материала из расплава полимера фильерным способом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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