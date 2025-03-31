Севооборот как оружие против болезней: используйте его правильно

На первый взгляд весенний сад кажется мирным: почки набухают, почва мягко прогревается, а воздух пахнет жизнью. Но именно в этот момент под землёй просыпаются старые враги — грибки, вирусы и бактерии, готовые погубить ваш будущий урожай. Если не принять меры сейчас, летом можно остаться с пустыми грядками.
Первое правило — не дать патогенам ни единого шанса.
Удалите всю прошлогоднюю листву, сухие ветки, остатки плодов.
Сжигайте этот мусор за пределами участка.
Не компостируйте — инфекции в компосте не погибают, а дремлют и ждут часа.
Даже плодородная земля может быть "бомбой замедленного действия".
За 7-10 дней до посадки:
Пролейте грядки горячей водой (70-80 °C).
Добавьте 1 г марганцовки на 10 л воды.
Это уничтожит личинок, споры грибков и бактерии, не вредя полезным микробам.
Пока не распустились почки, обработайте растения "голубым раствором":
100 г медного купороса на 10 л воды.
Обрызгайте не только ветви, но и почву вокруг — именно там зимовали споры болезней.
Не опаздывайте: после набухания почек раствор может повредить листья.
Каждой культуре — своё место.
После томатов — бобовые.
После огурцов — укроп, салат или редис.
Это нарушает цепочку заболеваний и восстанавливает почвенный баланс.
Если растения выглядят угнетёнными, но внешне здоровы — добавьте в лунки горсть луковой шелухи. Её фитонциды подавляют грибки и вирусы, действуя как натуральный антибиотик.
Севооборо́т (устар «многополье») — это практика выращивания ряда различных видов сельскохозяйственных культур на одной и той же территории в течение нескольких вегетационных сезонов.
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