Севооборот как оружие против болезней: используйте его правильно

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На первый взгляд весенний сад кажется мирным: почки набухают, почва мягко прогревается, а воздух пахнет жизнью. Но именно в этот момент под землёй просыпаются старые враги — грибки, вирусы и бактерии, готовые погубить ваш будущий урожай. Если не принять меры сейчас, летом можно остаться с пустыми грядками.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Этап 1: генеральная уборка

Первое правило — не дать патогенам ни единого шанса.

Удалите всю прошлогоднюю листву, сухие ветки, остатки плодов.

Сжигайте этот мусор за пределами участка.

Не компостируйте — инфекции в компосте не погибают, а дремлют и ждут часа.

Этап 2: дезинфекция почвы

Даже плодородная земля может быть "бомбой замедленного действия".

За 7-10 дней до посадки:

Пролейте грядки горячей водой (70-80 °C).

Добавьте 1 г марганцовки на 10 л воды.

Это уничтожит личинок, споры грибков и бактерии, не вредя полезным микробам.

Этап 3: защита деревьев и кустов

Пока не распустились почки, обработайте растения "голубым раствором":

100 г медного купороса на 10 л воды.

Обрызгайте не только ветви, но и почву вокруг — именно там зимовали споры болезней.

Не опаздывайте: после набухания почек раствор может повредить листья.

Этап 4: стратегический севооборот

Каждой культуре — своё место.

После томатов — бобовые.

После огурцов — укроп, салат или редис.

Это нарушает цепочку заболеваний и восстанавливает почвенный баланс.

Этап 5: фитонциды из луковой шелухи

Если растения выглядят угнетёнными, но внешне здоровы — добавьте в лунки горсть луковой шелухи. Её фитонциды подавляют грибки и вирусы, действуя как натуральный антибиотик.

Уточнения

Севооборо́т (устар «многополье») — это практика выращивания ряда различных видов сельскохозяйственных культур на одной и той же территории в течение нескольких вегетационных сезонов.

