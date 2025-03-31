Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мальдивы вас разочаруют: 5 причин не ехать на эти острова
Как дёшево съездить в Японию? Эти лайфхаки помогут сэкономить
Речные трамвайчики спешат на помощь: власти Крыма нашли способ разгрузить дороги
Видеть на все 100 процентов: эти привычки сильно портят зрение, забудьте о них
Яйца оригинальных расцветок на Пасху: хитрости для креативных хозяек
Обои, которые спасут ремонт — и те, что его уничтожат
Первый жидкий робот появился в мире: вот что он умеет
Пылевые клещи и бактерии на простынях: что вы не знали о стирке белья
Устали отдавать пол зарплаты за коммуналку? Вот 3 способа сэкономить на ЖКХ

Севооборот как оружие против болезней: используйте его правильно

2:01
Садоводство

На первый взгляд весенний сад кажется мирным: почки набухают, почва мягко прогревается, а воздух пахнет жизнью. Но именно в этот момент под землёй просыпаются старые враги — грибки, вирусы и бактерии, готовые погубить ваш будущий урожай. Если не принять меры сейчас, летом можно остаться с пустыми грядками.

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Этап 1: генеральная уборка

Первое правило — не дать патогенам ни единого шанса.

  • Удалите всю прошлогоднюю листву, сухие ветки, остатки плодов.

  • Сжигайте этот мусор за пределами участка.

  • Не компостируйте — инфекции в компосте не погибают, а дремлют и ждут часа.

Этап 2: дезинфекция почвы

Даже плодородная земля может быть "бомбой замедленного действия".
За 7-10 дней до посадки:

  • Пролейте грядки горячей водой (70-80 °C).

  • Добавьте 1 г марганцовки на 10 л воды.

  • Это уничтожит личинок, споры грибков и бактерии, не вредя полезным микробам.

Этап 3: защита деревьев и кустов

Пока не распустились почки, обработайте растения "голубым раствором":

  • 100 г медного купороса на 10 л воды.

  • Обрызгайте не только ветви, но и почву вокруг — именно там зимовали споры болезней.
    Не опаздывайте: после набухания почек раствор может повредить листья.

Этап 4: стратегический севооборот

Каждой культуре — своё место.

  • После томатов — бобовые.

  • После огурцов — укроп, салат или редис.
    Это нарушает цепочку заболеваний и восстанавливает почвенный баланс.

Этап 5: фитонциды из луковой шелухи

Если растения выглядят угнетёнными, но внешне здоровы — добавьте в лунки горсть луковой шелухи. Её фитонциды подавляют грибки и вирусы, действуя как натуральный антибиотик.

Уточнения

Севооборо́т (устар  «многополье») — это практика выращивания ряда различных видов сельскохозяйственных культур на одной и той же территории в течение нескольких вегетационных сезонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать
Туризм
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать Аудио 
Один стакан в день — и кожа вновь сияет, а килограммы исчезают. Как это работает
Красота и стиль
Один стакан в день — и кожа вновь сияет, а килограммы исчезают. Как это работает Аудио 
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Советские автогонки: какие соревнования были популярны в СССР?   Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Последние материалы
Мальдивы вас разочаруют: 5 причин не ехать на эти острова
Как дёшево съездить в Японию? Эти лайфхаки помогут сэкономить
Речные трамвайчики спешат на помощь: власти Крыма нашли способ разгрузить дороги
Видеть на все 100 процентов: эти привычки сильно портят зрение, забудьте о них
Яйца оригинальных расцветок на Пасху: хитрости для креативных хозяек
Обои, которые спасут ремонт — и те, что его уничтожат
Первый жидкий робот появился в мире: вот что он умеет
Пылевые клещи и бактерии на простынях: что вы не знали о стирке белья
Устали отдавать пол зарплаты за коммуналку? Вот 3 способа сэкономить на ЖКХ
Огород заиграет красками: как дрожжи делают почву живой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.