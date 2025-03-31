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Белоснежное чудо, за которое соседи будут завидовать всё лето

1:40
Садоводство

Если вы ищете идеальное растение для дачи — красивое, неприхотливое и долговечное, обратите внимание на жемчужницу, она же тысячелистник. Это настоящее открытие для тех, кто хочет, чтобы клумба выглядела эффектно, но без постоянных хлопот.

Тысячелистник
Фото: tysyachelistnik by creativecommons.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тысячелистник

Красота, достойная зависти

Белоснежные воздушные цветки жемчужницы действительно напоминают крошечные жемчужины — отсюда и её название. Летом она превращается в изящное сияющее облако, которое будет привлекать восхищённые взгляды и немного завистливые вздохи соседей.

Кустики аккуратные, высотой до 60-70 см, а крупные соцветия (до 15 см в диаметре) делают растение заметным даже издалека. Эффектно смотрится и на клумбе, и в срезке — в букете она выглядит не менее роскошно.

Неприхотливость — её второе имя

Главный плюс жемчужницы — она совершенно не капризна:

  • не требует частого полива;

  • спокойно переносит засуху и заморозки;

  • прекрасно себя чувствует даже на не самой плодородной почве.

Это многолетник, так что один раз посадив, вы будете наслаждаться её цветением год за годом без пересадок и особого ухода.

Простое выращивание

С посевом справится даже новичок.

  • Сеять можно весной или осенью.

  • Лучше выбрать солнечное место.

  • Глубина заделки семян — 1-2 см.

  • После появления всходов — умеренный полив.

Когда растение укоренится, уход будет минимальным. А эффект — максимальным.

Уточнения

Тысячели́стник (лат. Achilléa) — крупный род растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включает около 180 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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