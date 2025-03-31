Белоснежное чудо, за которое соседи будут завидовать всё лето

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы ищете идеальное растение для дачи — красивое, неприхотливое и долговечное, обратите внимание на жемчужницу, она же тысячелистник. Это настоящее открытие для тех, кто хочет, чтобы клумба выглядела эффектно, но без постоянных хлопот.

Фото: tysyachelistnik by creativecommons.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тысячелистник

Красота, достойная зависти

Белоснежные воздушные цветки жемчужницы действительно напоминают крошечные жемчужины — отсюда и её название. Летом она превращается в изящное сияющее облако, которое будет привлекать восхищённые взгляды и немного завистливые вздохи соседей.

Кустики аккуратные, высотой до 60-70 см, а крупные соцветия (до 15 см в диаметре) делают растение заметным даже издалека. Эффектно смотрится и на клумбе, и в срезке — в букете она выглядит не менее роскошно.

Неприхотливость — её второе имя

Главный плюс жемчужницы — она совершенно не капризна:

не требует частого полива;

спокойно переносит засуху и заморозки;

прекрасно себя чувствует даже на не самой плодородной почве.

Это многолетник, так что один раз посадив, вы будете наслаждаться её цветением год за годом без пересадок и особого ухода.

Простое выращивание

С посевом справится даже новичок.

Сеять можно весной или осенью.

Лучше выбрать солнечное место.

Глубина заделки семян — 1-2 см.

После появления всходов — умеренный полив.

Когда растение укоренится, уход будет минимальным. А эффект — максимальным.

Уточнения

Тысячели́стник (лат. Achilléa) — крупный род растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включает около 180 видов.

