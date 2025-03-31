Белоснежное чудо, за которое соседи будут завидовать всё лето

Если вы ищете идеальное растение для дачи — красивое, неприхотливое и долговечное, обратите внимание на жемчужницу, она же тысячелистник. Это настоящее открытие для тех, кто хочет, чтобы клумба выглядела эффектно, но без постоянных хлопот.
Белоснежные воздушные цветки жемчужницы действительно напоминают крошечные жемчужины — отсюда и её название. Летом она превращается в изящное сияющее облако, которое будет привлекать восхищённые взгляды и немного завистливые вздохи соседей.
Кустики аккуратные, высотой до 60-70 см, а крупные соцветия (до 15 см в диаметре) делают растение заметным даже издалека. Эффектно смотрится и на клумбе, и в срезке — в букете она выглядит не менее роскошно.
Главный плюс жемчужницы — она совершенно не капризна:
не требует частого полива;
спокойно переносит засуху и заморозки;
прекрасно себя чувствует даже на не самой плодородной почве.
Это многолетник, так что один раз посадив, вы будете наслаждаться её цветением год за годом без пересадок и особого ухода.
С посевом справится даже новичок.
Сеять можно весной или осенью.
Лучше выбрать солнечное место.
Глубина заделки семян — 1-2 см.
После появления всходов — умеренный полив.
Когда растение укоренится, уход будет минимальным. А эффект — максимальным.
Тысячели́стник (лат. Achilléa) — крупный род растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включает около 180 видов.
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