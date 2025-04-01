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Сладкие, как фрукты: помидоры, за которыми соседи будут охотиться

1:54
Садоводство

Если вы уверены, что все помидоры на вкус как сырая трава, значит, вы просто ещё не знакомы с этими сортами. Они не только слаще фруктов, но и настолько урожайные, что соседи начнут подозревать, что вы кормите их заклинаниями.

Помидоры
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помидоры

"Медовая капля" — карамель в виде томата

Эти крошечные жёлтые плоды напоминают грушу, но на вкус — будто кто-то смешал карамель, мёд и манго.

Плюсы:

  • Сладкие даже в пасмурную погоду;

  • Кожица не трескается;

  • Очень ароматные.

Тонкости ухода:

  • Полив раз в 2 недели зольным настоем (1 стакан золы на 10 л воды);

  • Обязательно пасынковать, оставляя только два стебля.

"Ананасный Сержант" — томат весом с арбузный ломтик

Ребристые гиганты до 1 кг с мякотью цвета заката. Вкус — насыщенно-сладкий, с цитрусовыми нотками.

Плюсы:

  • Один плод заменяет салат;

  • Урожай поражает размерами;

  • Идеален для свежего употребления.

Требования:

  • Только солнечный участок;

  • Подвязка на шпалеру;

  • Подкормка настоем банановой кожуры (3 шкурки на 3 л воды, настаивать 3 дня, раз в месяц).

"Чёрный Крым" — как томатное вино

Тёмно-бордовые плоды с шоколадным отливом и глубоким, насыщенным вкусом. Мякоть маслянистая, почти без семян. Один куст даёт до 12 кг.

Важно знать:

  • Поливать только тёплой водой (+25°C), строго под корень;

  • Избегать попадания влаги на листья;

  • Раз в 10 дней опрыскивать сывороткой (1 л на 10 л воды) — защита от фитофторы;

  • Собирать в стадии технической спелости, дозаривать в темноте.

Если вы соблюдёте все правила, ваши помидоры станут легендой огорода. Гости будут просить добавки, а соседи — семена.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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