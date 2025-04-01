Сладкие, как фрукты: помидоры, за которыми соседи будут охотиться

Если вы уверены, что все помидоры на вкус как сырая трава, значит, вы просто ещё не знакомы с этими сортами. Они не только слаще фруктов, но и настолько урожайные, что соседи начнут подозревать, что вы кормите их заклинаниями.
Эти крошечные жёлтые плоды напоминают грушу, но на вкус — будто кто-то смешал карамель, мёд и манго.
Плюсы:
Сладкие даже в пасмурную погоду;
Кожица не трескается;
Очень ароматные.
Тонкости ухода:
Полив раз в 2 недели зольным настоем (1 стакан золы на 10 л воды);
Обязательно пасынковать, оставляя только два стебля.
Ребристые гиганты до 1 кг с мякотью цвета заката. Вкус — насыщенно-сладкий, с цитрусовыми нотками.
Плюсы:
Один плод заменяет салат;
Урожай поражает размерами;
Идеален для свежего употребления.
Требования:
Только солнечный участок;
Подвязка на шпалеру;
Подкормка настоем банановой кожуры (3 шкурки на 3 л воды, настаивать 3 дня, раз в месяц).
Тёмно-бордовые плоды с шоколадным отливом и глубоким, насыщенным вкусом. Мякоть маслянистая, почти без семян. Один куст даёт до 12 кг.
Важно знать:
Поливать только тёплой водой (+25°C), строго под корень;
Избегать попадания влаги на листья;
Раз в 10 дней опрыскивать сывороткой (1 л на 10 л воды) — защита от фитофторы;
Собирать в стадии технической спелости, дозаривать в темноте.
Если вы соблюдёте все правила, ваши помидоры станут легендой огорода. Гости будут просить добавки, а соседи — семена.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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