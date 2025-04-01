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Удобрения не работают? Вот в чём может быть настоящая причина

2:17
Садоводство

Вы вносите удобрения, рыхлите грядки, меняете культуры местами — а результат всё равно слабый. Растения чахнут, урожая мало, и кажется, что почва просто "мертвая". Но возможно, дело не в подкормках, а в том, что вы не разобрались с характером своей земли.

Огород
Фото: creativecommons.org by Myrna Litt is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Огород

Глинистая почва: плотная, упрямая, "задушенная"

Даже при внесении компоста она остаётся тяжёлой и плохо пропускает воздух. Вода застаивается, корни задыхаются.

Что делать:

  • Добавьте не только песок, но и измельчённую кору или солому.

  • Это создаст воздушные каналы и улучшит дренаж.

Песчаная почва: сухая, голодная, капризная

Влага и питательные вещества проходят сквозь неё как сквозь сито.

Что нужно:

  • Органика: торф, сапропель, перегной, перепревший навоз.

  • Они помогут удерживать воду и питание в зоне корней.

Ошибка №1: глубокая перекопка

Кажется, что чем глубже рыхлим, тем лучше. На деле — губим почвенную структуру и убиваем полезные микроорганизмы.

Альтернатива:

  • Нулевая обработка.

  • Не копайте, а срезайте сорняки плоскорезом.

  • Корни перегниют и станут пищей для червей.

Ошибка №2: игнорируем pH

Кислая почва не даст усвоиться даже самым дорогим удобрениям.

Проверка на кухне:

  • Уксус шипит — почва щелочная.

  • Сода шипит — кислая.

  • Нет реакции — нейтральная.

Ошибка №3: свежий навоз весной

Он "сожжёт" корни.

Правильно:

  • Использовать только перепревший навоз.

  • Либо вносить свежий — но осенью.

Ошибка №4: неудачное внесение золы

Зола весной по снегу — просто зря потраченное удобрение.

Как надо:

  • Вносите в мае, когда почва прогрета.

  • Не смешивайте с азотными удобрениями — они нейтрализуют друг друга.

Ошибка №5: севооборот — не панацея

Даже при чередовании культур почва может уставать, если вы сажаете родственные овощи.

Решение:

  • Введите в посадки бархатцы, настурции, календулу.

  • Их корни подавляют патогены, а зелёная масса — отличный антисептик.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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