Удобрения не работают? Вот в чём может быть настоящая причина

Вы вносите удобрения, рыхлите грядки, меняете культуры местами — а результат всё равно слабый. Растения чахнут, урожая мало, и кажется, что почва просто "мертвая". Но возможно, дело не в подкормках, а в том, что вы не разобрались с характером своей земли.
Даже при внесении компоста она остаётся тяжёлой и плохо пропускает воздух. Вода застаивается, корни задыхаются.
Что делать:
Добавьте не только песок, но и измельчённую кору или солому.
Это создаст воздушные каналы и улучшит дренаж.
Влага и питательные вещества проходят сквозь неё как сквозь сито.
Что нужно:
Органика: торф, сапропель, перегной, перепревший навоз.
Они помогут удерживать воду и питание в зоне корней.
Кажется, что чем глубже рыхлим, тем лучше. На деле — губим почвенную структуру и убиваем полезные микроорганизмы.
Альтернатива:
Нулевая обработка.
Не копайте, а срезайте сорняки плоскорезом.
Корни перегниют и станут пищей для червей.
Кислая почва не даст усвоиться даже самым дорогим удобрениям.
Проверка на кухне:
Уксус шипит — почва щелочная.
Сода шипит — кислая.
Нет реакции — нейтральная.
Он "сожжёт" корни.
Правильно:
Использовать только перепревший навоз.
Либо вносить свежий — но осенью.
Зола весной по снегу — просто зря потраченное удобрение.
Как надо:
Вносите в мае, когда почва прогрета.
Не смешивайте с азотными удобрениями — они нейтрализуют друг друга.
Даже при чередовании культур почва может уставать, если вы сажаете родственные овощи.
Решение:
Введите в посадки бархатцы, настурции, календулу.
Их корни подавляют патогены, а зелёная масса — отличный антисептик.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.