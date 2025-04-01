Удобрения не работают? Вот в чём может быть настоящая причина

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы вносите удобрения, рыхлите грядки, меняете культуры местами — а результат всё равно слабый. Растения чахнут, урожая мало, и кажется, что почва просто "мертвая". Но возможно, дело не в подкормках, а в том, что вы не разобрались с характером своей земли.

Фото: creativecommons.org by Myrna Litt is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Огород

Глинистая почва: плотная, упрямая, "задушенная"

Даже при внесении компоста она остаётся тяжёлой и плохо пропускает воздух. Вода застаивается, корни задыхаются.

Что делать:

Добавьте не только песок, но и измельчённую кору или солому.

Это создаст воздушные каналы и улучшит дренаж.

Песчаная почва: сухая, голодная, капризная

Влага и питательные вещества проходят сквозь неё как сквозь сито.

Что нужно:

Органика: торф, сапропель, перегной, перепревший навоз.

Они помогут удерживать воду и питание в зоне корней.

Ошибка №1: глубокая перекопка

Кажется, что чем глубже рыхлим, тем лучше. На деле — губим почвенную структуру и убиваем полезные микроорганизмы.

Альтернатива:

Нулевая обработка.

Не копайте, а срезайте сорняки плоскорезом.

Корни перегниют и станут пищей для червей.

Ошибка №2: игнорируем pH

Кислая почва не даст усвоиться даже самым дорогим удобрениям.

Проверка на кухне:

Уксус шипит — почва щелочная.

Сода шипит — кислая.

Нет реакции — нейтральная.

Ошибка №3: свежий навоз весной

Он "сожжёт" корни.

Правильно:

Использовать только перепревший навоз.

Либо вносить свежий — но осенью.

Ошибка №4: неудачное внесение золы

Зола весной по снегу — просто зря потраченное удобрение.

Как надо:

Вносите в мае, когда почва прогрета.

Не смешивайте с азотными удобрениями — они нейтрализуют друг друга.

Ошибка №5: севооборот — не панацея

Даже при чередовании культур почва может уставать, если вы сажаете родственные овощи.

Решение:

Введите в посадки бархатцы, настурции, календулу.

Их корни подавляют патогены, а зелёная масса — отличный антисептик.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.



