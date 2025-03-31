Газон, который не надо косить: удобно, но с подвохом

Газон давно перестал быть редкостью и стал настоящим символом ухоженного участка. Он органично вписывается в ландшафт рядом с деревьями, цветами и декоративными кустарниками. Но и за травяным ковром нужен уход. Именно поэтому многие задумываются об искусственном покрытии. Что же выбрать?
Минимум хлопот. Не требует стрижки, полива, подкормок и защиты от вредителей.
Универсальность. Подходит для затенённых участков, маленьких садов и даже балконов.
Устойчивость к нагрузке. Его не вытопчут и не разроют дети или домашние животные.
Стабильный внешний вид. Долгое время сохраняет цвет и форму, особенно при правильной укладке.
Долговечность. Служит 7-10 лет и более.
Пластик остаётся пластиком. Не даёт ничего природе и разрушает микробиоту почвы.
Экологические риски. Материал из нефти не разлагается, а микропластик попадает в воду и воздух.
Жарится на солнце. В жару может нагреваться до невыносимых температур.
Не так уж и беспроблемно. Потребует очистки, прополки и даже подметания.
Высокая цена установки. Подготовка основания, материалы и монтаж требуют вложений.
Нет живых ощущений. Ни запаха травы, ни шелеста, ни биологического разнообразия.
Полноценная экосистема. Живые микроорганизмы, черви, насекомые и птицы находят здесь дом.
Очищает воздух. Поглощает CO₂, выделяет кислород и фильтрует пыль.
Предотвращает эрозию. Поддерживает почву и способствует влагоудержанию.
Не перегревается. В жару остаётся прохладным за счёт высокого содержания влаги.
Полезен для психики. Прогулки босиком, зелёный цвет, аромат скошенной травы — всё это снимает стресс.
Естественный элемент сада. Гармонично сочетается с деревьями и цветами.
Требует внимания. Без регулярного ухода теряет декоративность.
Полив обязателен. Особенно в засушливые периоды.
Уязвим к повреждениям. Дети, животные, болезни и сорняки могут подпортить вид.
Затратно по времени. Чтобы лужайка выглядела идеально, нужен график ухода.
Искусственный газон — вариант для тех, кто хочет визуальную зелень с минимумом усилий. Натуральный газон — выбор в пользу экологии, уюта и живого сада. Всё зависит от того, что для вас важнее: простота или природа.
Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).
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