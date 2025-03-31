Газон, который не надо косить: удобно, но с подвохом

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Газон давно перестал быть редкостью и стал настоящим символом ухоженного участка. Он органично вписывается в ландшафт рядом с деревьями, цветами и декоративными кустарниками. Но и за травяным ковром нужен уход. Именно поэтому многие задумываются об искусственном покрытии. Что же выбрать?

Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивый сад

Искусственный газон: когда нет времени на заботу

Преимущества:

Минимум хлопот. Не требует стрижки, полива, подкормок и защиты от вредителей.

Универсальность. Подходит для затенённых участков, маленьких садов и даже балконов.

Устойчивость к нагрузке. Его не вытопчут и не разроют дети или домашние животные.

Стабильный внешний вид. Долгое время сохраняет цвет и форму, особенно при правильной укладке.

Долговечность. Служит 7-10 лет и более.

Недостатки:

Пластик остаётся пластиком. Не даёт ничего природе и разрушает микробиоту почвы.

Экологические риски. Материал из нефти не разлагается, а микропластик попадает в воду и воздух.

Жарится на солнце. В жару может нагреваться до невыносимых температур.

Не так уж и беспроблемно. Потребует очистки, прополки и даже подметания.

Высокая цена установки. Подготовка основания, материалы и монтаж требуют вложений.

Нет живых ощущений. Ни запаха травы, ни шелеста, ни биологического разнообразия.

Натуральный газон: живой, дышащий, настоящий

Преимущества:

Полноценная экосистема. Живые микроорганизмы, черви, насекомые и птицы находят здесь дом.

Очищает воздух. Поглощает CO₂, выделяет кислород и фильтрует пыль.

Предотвращает эрозию. Поддерживает почву и способствует влагоудержанию.

Не перегревается. В жару остаётся прохладным за счёт высокого содержания влаги.

Полезен для психики. Прогулки босиком, зелёный цвет, аромат скошенной травы — всё это снимает стресс.

Естественный элемент сада. Гармонично сочетается с деревьями и цветами.

Недостатки:

Требует внимания. Без регулярного ухода теряет декоративность.

Полив обязателен. Особенно в засушливые периоды.

Уязвим к повреждениям. Дети, животные, болезни и сорняки могут подпортить вид.

Затратно по времени. Чтобы лужайка выглядела идеально, нужен график ухода.

Искусственный газон — вариант для тех, кто хочет визуальную зелень с минимумом усилий. Натуральный газон — выбор в пользу экологии, уюта и живого сада. Всё зависит от того, что для вас важнее: простота или природа.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).

