Эти 5 "мусорных" продуктов сделают ваш сад здоровым и красивым

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы думали, что покупные удобрения — это единственный способ улучшить почву для ваших растений? На самом деле многие обычные кухонные отходы могут стать отличным источником питания для вашего сада.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фермер

Один из таких примеров — банановая кожура. Это настоящий кладезь калия и фосфора. Чтобы использовать ее в качестве удобрения, высушите кожуру, измельчите в порошок и добавьте в лунки при посадке томатов или роз. Калий укрепит корни, а фосфор поспособствует яркому и продолжительному цветению.

Не менее полезной является яичная скорлупа. Замочите ее в воде на сутки, и получится отличный раствор, который снизит кислотность почвы и обогатит ее кальцием — незаменимым элементом для роста растений.

Кроме того, кофейная гуща — это не только источник азота для ваших растений, но и эффективное средство против слизней. Просто рассыпьте ее вокруг хост или капусты, и вредители больше не потревожат ваш сад.

Спитой чай также полезен. Дубильные вещества, содержащиеся в чае, улучшают структуру глинистой почвы. Добавьте его в землю при посадке горшечных растений или рассыпьте под кустами.

Не спешите выливать воду, в которой варились овощи! Она полна витаминов и микроэлементов, которые полезны для растений. Просто остудите ее и полейте грядки — получите натуральную подкормку без риска перекорма.

Еще один отличный вариант — дрожжи. Растворите 100 г сырых дрожжей в ведре воды, добавьте ложку сахара, дайте настояться 2 часа, и полейте растения. Это улучшит их рост и повысит иммунитет.

Однако помните, что даже натуральные удобрения требуют осторожности. Избыток азота из травяных настоев может привести к "жированию" растений, а слишком много кальция блокирует усвоение железа. Следите за состоянием растений и экспериментируйте — так вы сможете использовать кухонные отходы для получения богатого и здорового урожая.

Уточнения

Минера́льные удобре́ния — неорганические соединения.

