Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот европейский город уйдёт под воду в 2025 году: ясновидящая сделала неутешительный прогноз
Беременность в школе? Этот регион поддерживает будущих мам: единовременные выплаты с 2025 года
Ваша собака чувствует ваш стресс — и тоже переживает
Как защитить свои данные: советы по безопасному общению с чат-ботами
Не йога и не пилатес: эти три упражнения у станка растопят жир на животе
Индексация пенсий: какие изменения могут повлиять на жизнь миллионов
Ольга Бузова пожаловалась на кошмары и бессонницу
Проехал полмиллиона и получил подарок: неожиданная награда для владельца Hyundai
Весной земля как камень? Вот три секрета, которые спасут грядки

Эти 5 "мусорных" продуктов сделают ваш сад здоровым и красивым

2:14
Садоводство

Вы думали, что покупные удобрения — это единственный способ улучшить почву для ваших растений? На самом деле многие обычные кухонные отходы могут стать отличным источником питания для вашего сада.

Фермер
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фермер

Один из таких примеров — банановая кожура. Это настоящий кладезь калия и фосфора. Чтобы использовать ее в качестве удобрения, высушите кожуру, измельчите в порошок и добавьте в лунки при посадке томатов или роз. Калий укрепит корни, а фосфор поспособствует яркому и продолжительному цветению.

Не менее полезной является яичная скорлупа. Замочите ее в воде на сутки, и получится отличный раствор, который снизит кислотность почвы и обогатит ее кальцием — незаменимым элементом для роста растений.

Кроме того, кофейная гуща — это не только источник азота для ваших растений, но и эффективное средство против слизней. Просто рассыпьте ее вокруг хост или капусты, и вредители больше не потревожат ваш сад.

Спитой чай также полезен. Дубильные вещества, содержащиеся в чае, улучшают структуру глинистой почвы. Добавьте его в землю при посадке горшечных растений или рассыпьте под кустами.

Не спешите выливать воду, в которой варились овощи! Она полна витаминов и микроэлементов, которые полезны для растений. Просто остудите ее и полейте грядки — получите натуральную подкормку без риска перекорма.

Еще один отличный вариант — дрожжи. Растворите 100 г сырых дрожжей в ведре воды, добавьте ложку сахара, дайте настояться 2 часа, и полейте растения. Это улучшит их рост и повысит иммунитет.

Однако помните, что даже натуральные удобрения требуют осторожности. Избыток азота из травяных настоев может привести к "жированию" растений, а слишком много кальция блокирует усвоение железа. Следите за состоянием растений и экспериментируйте — так вы сможете использовать кухонные отходы для получения богатого и здорового урожая.

Уточнения

Минера́льные удобре́ния — неорганические соединения.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Красивая, но бесполезная: какую мойку лучше не покупать
Недвижимость
Красивая, но бесполезная: какую мойку лучше не покупать Аудио 
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
Картошка, курица, сыр — но вкус в 100 раз круче, чем вы представляете
Еда и рецепты
Картошка, курица, сыр — но вкус в 100 раз круче, чем вы представляете Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Последние материалы
Беременность в школе? Этот регион поддерживает будущих мам: единовременные выплаты с 2025 года
Ваша собака чувствует ваш стресс — и тоже переживает
Как защитить свои данные: советы по безопасному общению с чат-ботами
Не йога и не пилатес: эти три упражнения у станка растопят жир на животе
Индексация пенсий: какие изменения могут повлиять на жизнь миллионов
Ольга Бузова пожаловалась на кошмары и бессонницу
Проехал полмиллиона и получил подарок: неожиданная награда для владельца Hyundai
Страны Центральной Азии позволяют Евросоюзу себя унижать, надеясь на инвестиции
Весной земля как камень? Вот три секрета, которые спасут грядки
Весна в каждом оттенке: как маникюр может стать началом вашего преображения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.