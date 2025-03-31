Поливали неправильно: этот раствор спасёт огурцы от горечи

Оказывается, обычный раствор хозяйственного мыла может не только спасти растения от вредителей, но и… изменить состав почвы! Главное — не навредить.
Большинство дачников знают: мыльный раствор — эффективное средство против тли.
Но его возможности этим не ограничиваются. Он также способен снижать кислотность почвы, что особенно важно для тех, кто борется за урожай.
Однако применение мыльной воды требует осторожности. Неверно подобранная концентрация может погубить как почву, так и растения. Одни считают, что щелочная среда вредна, другие — что наоборот, полезна. Истина, как обычно, посередине.
Некоторые культуры, такие как малина и чёрная смородина, отлично чувствуют себя в слабощелочной среде. Для них подойдёт следующий способ:
Важно: при уходе за рассадой применять раствор следует строго в определённое время — это убережёт её от ожогов и других повреждений.
Вам понадобится:
Размешайте до полного растворения. Использовать такой состав можно раз в две недели. Для опрыскивания — ещё реже.
Хозяйственное мыло усиливает действие натуральных инсектицидов: лукового отвара, настойки чеснока, цитрусовой кожуры и даже перца. Просто добавьте 3-4 столовые ложки мыла — и дожди больше не смоют защиту с листьев.
Также раствор помогает в борьбе с грибковыми болезнями, например, серой гнилью (Botrytis cinerea), которая поражает клубнику, лук, капусту, виноград и даже вишни. Добавьте в раствор немного чесночного настоя или отвара пижмы и опрыскивайте растения раз в 10-14 дней, но не более трёх раз подряд.
Мы́ло — моющее средство гигиенической косметики (туалетное мыло) или бытовой химии (хозяйственное мыло).
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