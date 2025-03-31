Поливали неправильно: этот раствор спасёт огурцы от горечи

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Оказывается, обычный раствор хозяйственного мыла может не только спасти растения от вредителей, но и… изменить состав почвы! Главное — не навредить.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf is licensed under Рublic domain опрыскивание огорода

Что такое мыльная вода и зачем она в огороде

Большинство дачников знают: мыльный раствор — эффективное средство против тли.

Но его возможности этим не ограничиваются. Он также способен снижать кислотность почвы, что особенно важно для тех, кто борется за урожай.

Однако применение мыльной воды требует осторожности. Неверно подобранная концентрация может погубить как почву, так и растения. Одни считают, что щелочная среда вредна, другие — что наоборот, полезна. Истина, как обычно, посередине.

Где и как можно использовать мыльный раствор

Некоторые культуры, такие как малина и чёрная смородина, отлично чувствуют себя в слабощелочной среде. Для них подойдёт следующий способ:

Сделайте углубления в почве рядом с кустами.

Аккуратно вылейте в них мыльную воду — не под сам корень!

Также без вреда можно поливать этим раствором:

огурцы и кабачки;

неприхотливые цветы и декоративные травы;

сирень.

Важно: при уходе за рассадой применять раствор следует строго в определённое время — это убережёт её от ожогов и других повреждений.

Как приготовить безопасный раствор

Вам понадобится:

100-200 г натёртого хозяйственного мыла;

10 литров воды.

Размешайте до полного растворения. Использовать такой состав можно раз в две недели. Для опрыскивания — ещё реже.

Мыло против болезней и вредителей

Хозяйственное мыло усиливает действие натуральных инсектицидов: лукового отвара, настойки чеснока, цитрусовой кожуры и даже перца. Просто добавьте 3-4 столовые ложки мыла — и дожди больше не смоют защиту с листьев.

Также раствор помогает в борьбе с грибковыми болезнями, например, серой гнилью (Botrytis cinerea), которая поражает клубнику, лук, капусту, виноград и даже вишни. Добавьте в раствор немного чесночного настоя или отвара пижмы и опрыскивайте растения раз в 10-14 дней, но не более трёх раз подряд.

Уточнения

Мы́ло — моющее средство гигиенической косметики (туалетное мыло) или бытовой химии (хозяйственное мыло).

