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Огород заиграет красками: как дрожжи делают почву живой

2:18
Садоводство

Многие знают дрожжи как ингредиент для теста. Но мало кто догадывается: это настоящий секретный помощник на грядках. Если использовать их правильно, можно не только повысить урожай, но и отпугнуть вредителей.

Томат на грядке
Фото: Freepik by grmarc
Томат на грядке

Дрожжевая подкормка улучшает микрофлору почвы, ускоряет разложение органики, защищает растения от болезней и даже помогает избавиться от мелких грызунов и насекомых.

Какие культуры "обожают" дрожжи

Подходит почти для всего — от комнатных цветов (например, герани) до деревьев, кустарников, овощей и ягод. Особенно хорошо реагируют томаты, перец, огурцы и клубника.

Но есть исключения! Некоторые культуры дрожжи могут погубить. Например, картофель не переносит такую подкормку — стоит исключить его из списка.

Как приготовить дрожжевой настой

Вот несколько популярных рецептов:

  • Свежие дрожжи: на 1 часть дрожжей — 5 частей воды. Перед поливом разбавьте дополнительно в 10 раз.
  • Сухие дрожжи с сахаром: 1 ст. л. дрожжей + 2 ст. л. сахара + 2 мл витамина С + 5 л воды + горсть земли. Настоять сутки, потом разбавить 1:10.
  • Дрожжи и сухая трава: на 70 л воды — ведро сена, 0,5 кг дрожжей и столько же черствого хлеба. Через 1-2 дня готово.
  • Дрожжи + сахар: 10 л воды + 10 г дрожжей + 2 ст. л. сахара. Настаивайте 3 часа, затем разводите 1:5.
  • Дрожжи и хлеб: на 10 л воды — упаковка дрожжей, хлеб, стакан кефира и стакан золы. Настаивать 7 дней, ежедневно перемешивая.

Особая смесь для томатов

Первую подкормку вносите, когда рассада укоренилась. Вторую — перед цветением. Состав:

  • 10 л воды
  • 500 г куриного помета
  • 500 г золы
  • 5 ст. л. сахара
  • 10 г сухих дрожжей

Перемешайте, дайте настояться несколько часов и разбавьте в пропорции 1:10 перед поливом.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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