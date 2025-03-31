Огород заиграет красками: как дрожжи делают почву живой

Многие знают дрожжи как ингредиент для теста. Но мало кто догадывается: это настоящий секретный помощник на грядках. Если использовать их правильно, можно не только повысить урожай, но и отпугнуть вредителей.
Дрожжевая подкормка улучшает микрофлору почвы, ускоряет разложение органики, защищает растения от болезней и даже помогает избавиться от мелких грызунов и насекомых.
Подходит почти для всего — от комнатных цветов (например, герани) до деревьев, кустарников, овощей и ягод. Особенно хорошо реагируют томаты, перец, огурцы и клубника.
Но есть исключения! Некоторые культуры дрожжи могут погубить. Например, картофель не переносит такую подкормку — стоит исключить его из списка.
Вот несколько популярных рецептов:
Первую подкормку вносите, когда рассада укоренилась. Вторую — перед цветением. Состав:
Перемешайте, дайте настояться несколько часов и разбавьте в пропорции 1:10 перед поливом.
Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.
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