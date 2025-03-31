Посади один раз — забудь о комарах: 7 растений, которые защитят тебя от насекомых летом

Если вы хотите защитить свой сад от комаров и других назойливых насекомых, посадка определенных растений может стать эффективным и естественным решением. Ниже представлены семь растений, которые помогут отпугнуть комаров и ос, а также украсят ваш участок:
Кошачья мята известна своим привлекательным воздействием на кошек, однако ее аромат отпугивает комаров. Исследования показали, что она может быть в десять раз эффективнее некоторых химических репеллентов. Это неприхотливое растение с голубыми соцветиями предпочитает солнечные или полутенистые места и не требует особого ухода.
Табак душистый привлекает бабочек, но его сильный аромат отпугивает комаров. Растение цветет звездообразными цветками различных оттенков — от белого до розового и лилового. Табак душистый хорошо растет как на солнце, так и в тени, однако все части растения ядовиты, поэтому следует соблюдать осторожность при его выращивании, особенно если у вас есть дети или домашние животные.
Календула, или ноготки, обладает яркими желтыми и оранжевыми цветками с характерным запахом, который отпугивает комаров и других насекомых. Посадка календулы по периметру грядок или клумб поможет защитить ваш сад от вредителей. Это светолюбивое растение, предпочитающее солнечные места.
Пеларгония, известная как герань, не только украшает балконы и подоконники своими яркими цветами, но и помогает отпугивать ос и комаров. Ее листья издают аромат, неприятный для насекомых. Пеларгония предпочитает полутенистые и защищенные от ветра места, а также умеренный полив.
Лимонная мелисса издает приятный цитрусовый аромат, который освежает человека и отпугивает комаров. Это неприхотливое растение хорошо растет на солнце и в полутени, быстро разрастается и может использоваться в кулинарии и чаепитии.
Лаванда известна своим успокаивающим ароматом, который привлекателен для людей, но неприятен для комаров и других насекомых. Посадка лаванды вдоль дорожек или рядом с местами отдыха поможет создать зону, свободную от насекомых. Лаванда предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву.
Бархатцы обладают сильным запахом, который отпугивает комаров, тлю и других вредителей. Они неприхотливы, хорошо растут на солнечных местах и часто используются для защиты других культур в огороде.
Посадка этих растений не только украсит ваш сад, но и поможет естественным образом защитить его от назойливых насекомых.
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