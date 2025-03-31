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Посади один раз — забудь о комарах: 7 растений, которые защитят тебя от насекомых летом

3:11
Садоводство

Если вы хотите защитить свой сад от комаров и других назойливых насекомых, посадка определенных растений может стать эффективным и естественным решением. Ниже представлены семь растений, которые помогут отпугнуть комаров и ос, а также украсят ваш участок:​

Бархатцы
Фото: Own work by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бархатцы

1. Кошачья мята (Nepeta cataria)

Кошачья мята известна своим привлекательным воздействием на кошек, однако ее аромат отпугивает комаров. Исследования показали, что она может быть в десять раз эффективнее некоторых химических репеллентов. Это неприхотливое растение с голубыми соцветиями предпочитает солнечные или полутенистые места и не требует особого ухода.

2. Табак душистый (Nicotiana alata)

Табак душистый привлекает бабочек, но его сильный аромат отпугивает комаров. Растение цветет звездообразными цветками различных оттенков — от белого до розового и лилового. Табак душистый хорошо растет как на солнце, так и в тени, однако все части растения ядовиты, поэтому следует соблюдать осторожность при его выращивании, особенно если у вас есть дети или домашние животные.

3. Календула (Calendula officinalis)

Календула, или ноготки, обладает яркими желтыми и оранжевыми цветками с характерным запахом, который отпугивает комаров и других насекомых. Посадка календулы по периметру грядок или клумб поможет защитить ваш сад от вредителей. Это светолюбивое растение, предпочитающее солнечные места.

4. Пеларгония (Pelargonium)

Пеларгония, известная как герань, не только украшает балконы и подоконники своими яркими цветами, но и помогает отпугивать ос и комаров. Ее листья издают аромат, неприятный для насекомых. Пеларгония предпочитает полутенистые и защищенные от ветра места, а также умеренный полив.

5. Лимонная мелисса (Melissa officinalis)

Лимонная мелисса издает приятный цитрусовый аромат, который освежает человека и отпугивает комаров. Это неприхотливое растение хорошо растет на солнце и в полутени, быстро разрастается и может использоваться в кулинарии и чаепитии.

6. Лаванда (Lavandula)

Лаванда известна своим успокаивающим ароматом, который привлекателен для людей, но неприятен для комаров и других насекомых. Посадка лаванды вдоль дорожек или рядом с местами отдыха поможет создать зону, свободную от насекомых. Лаванда предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву.

7. Бархатцы (Tagetes)

Бархатцы обладают сильным запахом, который отпугивает комаров, тлю и других вредителей. Они неприхотливы, хорошо растут на солнечных местах и часто используются для защиты других культур в огороде.

Посадка этих растений не только украсит ваш сад, но и поможет естественным образом защитить его от назойливых насекомых.

Уточнения

Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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