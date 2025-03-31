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Весеннее удобрение олеандра: советы для пышного цветения и здоровья растения

1:49
Садоводство » Цветы

С приходом весны садоводы начинают задумываться о уходе за олеандрами — красивыми и неприхотливыми кустарниками, которые радуют нас пышными цветами. Чтобы добиться обильного цветения этим летом, важно правильно удобрять растения.

Олеандр
Фото: Own work by Lord Koxinga, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Олеандр

Когда выставлять олеандр на улицу?

Специалисты рекомендуют выставлять олеандр на свежий воздух в апреле. Если куст получал достаточное количество света в зимний период, его можно вынести в начале месяца, разместив на защищенном полутеневом месте рядом с домом. В случае, если растение имело ограниченный доступ к свету, лучше выставить его на улицу в конце апреля и начать привыкать к солнечному свету с тенистого места.

Как правильно удобрять олеандр?

Олеандр требует регулярной подкормки каждую неделю. Растению необходимы азот, калий и фосфор, которые можно получить из покупных удобрений или домашних ингредиентов. К примеру, кофейная гуща и компостный чай являются отличными натуральными удобрениями.

Рецепты домашних удобрений

Для приготовления удобрения из кофейной гущи следует смешать три столовые ложки гущи с поллитром воды и прокипятить. Охладив, нужно процедить и использовать для полива олеандра. Компостный чай готовится из четырех столовых ложек компоста, разведенного в двух литрах воды — необходимо обязательно перемешивать несколько раз в день для насыщения кислородом, а спустя два дня можно процедить и применить.

Не забывайте о регулярном поливе, чтобы поддерживать почву слегка влажной, и ваши олеандры порадуют вас ярким цветением и красивыми листьями в течение всего лета!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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