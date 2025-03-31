Когда и как правильно обрезать малину: 5 советов по весеннему уходу, которые точно помогут

3:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Малина — популярный фрукт, который можно найти почти на каждом участке. Малинник достаточно неприхотлив в уходе, но при должном внимании садоводы могут надеяться на более обильный и сладкий урожай. Но когда и как обрезать малину? И что еще нужно малиннику для успешного роста?

Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куст малины

Регулярная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, удаляя старые и поврежденные побеги, а также сосредотачивает энергию на новых. Удаление лишних веток улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск грибковых заболеваний.

Когда обрезать малину?

Время обрезки зависит от сорта и возраста куста. Молодые растения можно обрезать сразу после посадки, что способствует появлению новых побегов. У более старых кустов обрезку выполняют весной или осенью, в зависимости от сорта.

Весной обрезку малин проводят с марта до конца апреля, до начала распускания новых листьев. Осенние двухлетние сорта обрезают в августе, а однолетние — в ноябре. Лучше всего обрезать кусты в sunny день, чтобы места среза быстрее заживали.

Весенний и осенний уход

Весной обрезка направлена на удаление поврежденных морозом и ослабленных ветвей. Необходимо также удалить сильно разросшиеся побеги для освещения куста. У летних сортов сразу после сбора урожая удаляются двухлетние побеги, которые уже не дадут плодов в следующем году.

Плодоносящие сорта можно обрезать "под корень". Таким образом, вы получите новые побеги, которые начнут давать плоды с середины августа до первых заморозков, даже до середины ноября.

После сбора урожая необходимо удалить мертвые и слабые побеги, срезая их как можно ближе к земле. Обратные сорта, плодоносившие на текущих побегах, обрезают полностью, оставляя лишь около трех сантиметров стеблей.

5 советов по весеннему уходу

1. Пополнение питательных веществ

Малина предпочитает слегка кислую почву, богатую азотом и гумусом. Весной вокруг кустов следует вносить удобрения для мелких фруктов, с идеальным соотношением азота, фосфора и калия.

2. Мульчирование

После удобрения рекомендуется замульчировать почву вокруг кустов, чтобы сохранить влагу и ограничить рост сорняков. Мульча также защищает корни от экстремальных температур. В качестве мульчи подойдут древесные опилки, солома или кора.

3. Поддержка

Большинство сортов малины требует поддержки, чтобы ветви не ломались под тяжестью ягод.

4. Защита от болезней и вредителей

Против грибковых заболеваний, таких как Didymella applanata или серой гнили, следует использовать фунгицидные препараты. Для борьбы с вредителями, такими как тля и клещи, требуется инсектицидная обработка. Обработки нужно проводить до цветения и после его окончания.

5. Обильный полив

В сухой весенний период важно регулярно поливать малину, направляя воду непосредственно к корням.

При правильном уходе как маленькие, так и большие садоводы могут рассчитывать на сладкий урожай малины.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

