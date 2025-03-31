Когда и как правильно обрезать малину: 5 советов по весеннему уходу, которые точно помогут

Малина — популярный фрукт, который можно найти почти на каждом участке. Малинник достаточно неприхотлив в уходе, но при должном внимании садоводы могут надеяться на более обильный и сладкий урожай. Но когда и как обрезать малину? И что еще нужно малиннику для успешного роста?
Регулярная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, удаляя старые и поврежденные побеги, а также сосредотачивает энергию на новых. Удаление лишних веток улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск грибковых заболеваний.
Время обрезки зависит от сорта и возраста куста. Молодые растения можно обрезать сразу после посадки, что способствует появлению новых побегов. У более старых кустов обрезку выполняют весной или осенью, в зависимости от сорта.
Весной обрезку малин проводят с марта до конца апреля, до начала распускания новых листьев. Осенние двухлетние сорта обрезают в августе, а однолетние — в ноябре. Лучше всего обрезать кусты в sunny день, чтобы места среза быстрее заживали.
Весной обрезка направлена на удаление поврежденных морозом и ослабленных ветвей. Необходимо также удалить сильно разросшиеся побеги для освещения куста. У летних сортов сразу после сбора урожая удаляются двухлетние побеги, которые уже не дадут плодов в следующем году.
Плодоносящие сорта можно обрезать "под корень". Таким образом, вы получите новые побеги, которые начнут давать плоды с середины августа до первых заморозков, даже до середины ноября.
После сбора урожая необходимо удалить мертвые и слабые побеги, срезая их как можно ближе к земле. Обратные сорта, плодоносившие на текущих побегах, обрезают полностью, оставляя лишь около трех сантиметров стеблей.
Малина предпочитает слегка кислую почву, богатую азотом и гумусом. Весной вокруг кустов следует вносить удобрения для мелких фруктов, с идеальным соотношением азота, фосфора и калия.
После удобрения рекомендуется замульчировать почву вокруг кустов, чтобы сохранить влагу и ограничить рост сорняков. Мульча также защищает корни от экстремальных температур. В качестве мульчи подойдут древесные опилки, солома или кора.
Большинство сортов малины требует поддержки, чтобы ветви не ломались под тяжестью ягод.
Против грибковых заболеваний, таких как Didymella applanata или серой гнили, следует использовать фунгицидные препараты. Для борьбы с вредителями, такими как тля и клещи, требуется инсектицидная обработка. Обработки нужно проводить до цветения и после его окончания.
В сухой весенний период важно регулярно поливать малину, направляя воду непосредственно к корням.
При правильном уходе как маленькие, так и большие садоводы могут рассчитывать на сладкий урожай малины.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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