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Устали от цветов, за которыми нужно ухаживать? Эти растения украсят сад не хуже

1:14
Садоводство

Для дачи не всегда нужно выбирать растения, за которыми предстоит тщательно ухаживать. Можно выбрать те, которые будут радовать глаз и не потребуют много усилий. Вот три прекрасных варианта:

Розовые гладиолусы
Фото: commons.wikimedia.org by Senet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Розовые гладиолусы

Люпин

Если вам хочется добавить ярких акцентов на клумбу, люпин станет отличным выбором. Его необычные цветы привлекают внимание, а растение продолжает красиво выглядеть даже после цветения. Кроме того, люпин улучшает почву, что способствует росту других растений.

Очитник

Этот цветок не только станет украшением сада, но и привлекёт полезных насекомых, так как относится к медоносам. Цветение начинается в августе, и его густые соцветия могут стать ярким элементом в конце лета.

Синеголовник

Хотя в какой-то момент синеголовник оставался в тени, сейчас этот цветок снова популярен. Эстетичный и необычный, он не только украшает клумбы, но и активно используется в флористике. С ним ваш сад точно заиграет новыми красками.

Эти растения идеально подходят для дачи, где не хочется тратить много времени на уход, но хочется иметь яркий и красивый сад.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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