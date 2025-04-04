Рассказываем, как заставить арбузы расти в условиях короткого лета

3:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Рассадный метод — лучший способ выращивания арбузов в северных регионах и для большинства теплолюбивых культур. Он особенно актуален в условиях короткого лета, когда без рассады плодам просто не хватает времени на полноценное вызревание. Как получить хороший урожай арбузов в таких условиях, расскажем в этом тексте.

Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбузы

Как выбрать сорт для вашего региона

Для успешного выращивания арбузов важно правильно выбрать сорт, подходящий для вашего климата. Ориентируйтесь на раннеспелые и устойчивые к переменам погоды сорта. Это помогут вам избежать проблем с вызреванием плодов.

Когда и как высевать арбузы на рассаду

В 2025 году, как и ранее, для большинства регионов России оптимальными сроками для посева семян арбузов на рассаду остаются апрель и начало мая.

Благоприятные дни для посева арбузов:

Апрель

Подходящие дни для посева: 9-15, 18-23, 25, 27-29 числа.

Не рекомендуется высевать арбузы 24 и 30 апреля.

Май

Лучшие дни: 2-4, 7, 10-12, 15-16, 18-22, 25-26, 30-31 числа.

Не стоит сеять в дни: 1, 8, 23, 27-29 мая.

Как правильно сеять арбузы

Для посадки арбузов подготовьте смесь из некислого торфа, дерновой земли и древесных опилок в пропорции 3:2:1. Добавьте 2 столовые ложки древесной золы на каждый литр грунта для улучшения состава почвы.

Семена не требуют предварительной обработки, их нужно сеять в отдельные емкости (от 0,5 литра с дренажными отверстиями) на глубину 2-3 см. Расположите емкости в теплом месте, с температурой +22°C днем и +20°C ночью. Поливайте умеренно, чтобы не допустить переувлажнения.

Когда пересаживать рассаду арбузов

Арбузную рассаду можно пересаживать, когда на растении появятся 3-4 настоящих листа — это обычно происходит через 35 дней после посева. Температура почвы на момент пересадки должна быть не ниже 16-18°C.

Перед высадкой за 10 дней начните закалять рассаду, постепенно приучая её к внешним условиям.

Подкормка и уход за рассадой арбузов

Если рассада плохо растет, можно использовать нитроаммофоску для стимуляции роста. Желтение листьев указывает на нехватку калия, в этом случае применяйте сульфат калия (1 столовая ложка на 5 литров воды).

Что важно учесть

Ожидайте, что в 2025 году по-прежнему стоит ориентироваться на точные сроки посева для достижения оптимального результата.

При правильном уходе и выборе сорта арбузы смогут полноценно вызреть, даже если ваше лето короткое.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

