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Как сделать пионы звездой вашего сада: правильная подкормка в два этапа

2:13
Садоводство

Весна — это время, когда садоводы готовят свои растения к новому сезону, и подкормка многолетников, включая пионы, играет важную роль. От правильного внесения удобрений зависит не только рост, но и пышность цветения.

Пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пионы

Почему подкормка пиона важна

Чтобы ваши пионы порадовали пышными и ароматными бутонами, нужно обеспечить их нужными питательными веществами. Однако важно помнить, что переизбыток удобрений может навредить. Излишек удобрений вызовет активный рост листвы, а не цветков, что ухудшит качество цветения.

Когда и чем подкармливать

1. Органические удобрения

Идеально подойдут компост и перегной. Эти удобрения лучше всего вносить перед тем, как из почвы начнут появляться первые побеги. Они не только обогатят почву необходимыми микроэлементами, но и улучшат её структуру.

Для усиления эффекта можно использовать птичий помет. Для этого настаивайте 0,5 литра помета на 10 литрах воды в течение двух дней, затем разбавьте полученную смесь в пропорции 1:3 и используйте для полива.

2. Минеральные удобрения

Минеральные подкормки тоже не менее важны, однако их нужно применять с осторожностью. Комплексные удобрения — это лучший выбор для садоводов, так как они содержат все необходимые элементы и легко дозируются.

Кроме того, можно использовать мочевину или аммиачную селитру (10-15 граммов на куст) и нитроаммофоску (20-30 граммов на куст). Эти удобрения тоже активируют рост, но без риска перекорма.

Как не ошибиться с дозировкой

Главное правило — не переборщить. Для пиона достаточно умеренного количества удобрений, особенно в начале сезона, чтобы растение не направило все силы на листву, а сосредоточилось на формировании цветов.

Подкормка — это залог здорового роста и яркого цветения пионов, поэтому важно соблюдать баланс и следить за состоянием растений.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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