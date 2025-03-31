Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компенсация за лобовое: работает ли закон, если виноват летящий камень, а не водитель
Чашка счастья: как кофе для похудения меняет жизнь и фигуру — откройте секреты
Большунов раскрыл секрет успеха в Апатитах: что помогло лыжнику победить в гонке на КР
Похудевший на 25 кг Садальский рассказал о своём рационе питания
Смартфоны больше не в тренде? Продажи рухнули на 20%
Сверхпроводники: как Сингапур задаёт новые тренды в исследованиях
Поехал без ожиданий — остался в восторге: 5 направлений, которые оказались лучше, чем ожидалось
Длинные волосы без колтунов – попробуйте эти лайфхаки и забудьте о спутанности
Эти тренировки обеспечат вам результат, даже если у вас нет времени на долгие подходы

Откройте для себя даму ночи: 6 причин вырастить эпифиллум оксипеталум в вашем саду

2:44
Садоводство » Советы

Если вы ищете уникальное растение, способное привнести в ваш сад загадочную атмосферу, обратите внимание на даму ночи. Это экзотическое растение не только радует глаз своими крупными белоснежными цветами, но и удивляет ароматом, наполняющим ночной воздух. Мы собрали шесть причин, почему вам стоит рассмотреть возможность его выращивания.

Ночное цветение, которое завораживает

Дама ночи открывает свои цветы только в темное время суток, обычно между 20:00 и 23:00. Это превращает ваше вечернее времяпрепровождение в настоящее шоу природы. Возможность наблюдать, как медленно распускаются цветы, окутанные сладким ароматом, — это не просто наслаждение, а уникальный опыт, который стоит испытать.

Аромат, который завораживает

В момент цветения дама ночи наполняет воздух интенсивным и сладким ароматом, который может быть ощутим за несколько метров. Этот незабываемый запах сделает ваш сад или балкон настоящей цветочной оазисом.

Экзотическая красота в вашем саду

Цветы дамы ночи могут достигать до 25 см в диаметре, и они выглядят как роскошные звезды, сверкающие под лунным светом. Даже во время цветения растение сохраняет свою привлекательность благодаря длинным зеленым стеблям, что делает его идеальным для вертикальных садов и висячих композиции.

Уход, не требующий хлопот

Несмотря на свой экзотический вид, дама ночи — это растение, требующее минимального ухода. Она отлично растет в горшках и не требует частого полива, что делает ее отличным выбором для занятых людей. Просто обеспечьте ей хорошее освещение (без прямых солнечных лучей) и дренированную почву.

Символика и мистика

Это растение имеет множество ассоциаций с мистицизмом и духовностью. Его кратковременное цветение напоминает о редкости моментов в жизни, которые нужно ценить. Дама ночи может привлечь в ваш дом положительную энергию и гармонию.

Простота размножения

Хотите поделиться чудесным растением с друзьями? Размножение дамы ночи черенками очень просто. Один только отрезанный стебель, немного терпения и вы можете создать целый сад этой загадочной красавицы.

Не упустите возможность добавить в свой сад это удивительное растение и насладиться его красотой и ароматом. Дама ночи — это не просто цветок; это настоящая звезда вашего сада!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Садоводство, цветоводство
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше Аудио 
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
Экономика и бизнес
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе Аудио 
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Экономика и бизнес
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев готовится к созданию космических войск
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Вместо эвакуации — забвение: страшная участь 80 тысяч солдат ВСУ в курском приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Ящик для приборов больше не нужен: вот как хранить вилки и ложки, чтобы сэкономить место на кухне
Ящик для приборов больше не нужен: вот как хранить вилки и ложки, чтобы сэкономить место на кухне
Последние материалы
Эти тренировки обеспечат вам результат, даже если у вас нет времени на долгие подходы
Кто на самом деле такие красные паутинные клещи, которые наводняют балкон весной
Куриные биточки с грибной подливкой — нежность на сковороде
8 500 костей и ни одного шанса: в Якутии нашли доисторическую мясо-костяную фабрику
Зебра есть, а знака нет: дорожная загадка, которая заканчивается штрафом
Откройте для себя даму ночи: 6 причин вырастить эпифиллум оксипеталум в вашем саду
Эти методы помогут вам избавиться от пятен после автозагара за считанные минуты
Секрет безопасности в самолёте: как поза стюардесс защищает их во время взлёта или посадки
Размечтались! Великое заблуждение: Нильсен о планах Трампа по Гренландии
Секретный ингредиент древних океанов: учёные воссоздали рецепт зарождения органики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.