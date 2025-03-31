Растения-соседи: с кем посадить перец и томаты для лучшего эффекта

Производители парников и тепличных конструкций этого способа терпеть не могут — ведь он позволяет получать щедрый урожай без их дорогостоящих решений. А вот бывалые дачники пользуются им с удовольствием и при этом экономят приличную сумму.

Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Огород

Хотите так же? Просто добавьте… бархатцы.

Цветы против жуков

Бархатцы — это не только яркий декор. Их корни выделяют тиофены — натуральные вещества, которые парализуют нематод и колорадских жуков. Посадите их между рядами картофеля или томатов — и получите живую защиту от вредителей.

Выбирайте компактные сорта вроде "Мандарин" или "Лимонный джем" — они не мешают основным культурам, не затеняют их и легко вписываются в любую посадочную схему.

"Зелёный экран": томаты вызревают быстрее

Посадите по краям грядок кукурузу или подсолнухи. Эти гиганты работают как живой экран: уменьшают испарение, защищают от ветра, сохраняют тепло. В результате помидоры созревают на 7-10 дней раньше обычного.

А если добавить рядом с перцем немного базилика — эфирные масла растения будут отпугивать тлю. Красиво и полезно!

Лёд для закалки

Самый неожиданный приём — полив ледяной водой. Да, звучит рискованно, но работает как фитнес для растений. Такой "шок" стимулирует выработку защитных белков, укрепляет клетки, делает рассаду устойчивой к жаре.

Поливать нужно строго вечером, под корень, используя воду не холоднее +10 °C. Уже после трёх таких процедур в июле перцы и баклажаны становятся более выносливыми и лучше плодоносят даже в засушливое лето.

Бонус: холодная вода тормозит рост сорняков.

Кто бы мог подумать, что обычные бархатцы и тазик холодной воды могут заменить полтеплицы?

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

