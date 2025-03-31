Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая сенсация: электрические сигналы кожи зафиксированы впервые
Мутант или миф: что говорит Роспотребнадзор о новых вирусах в России
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Обвал фронта не за горами. ВС РФ уже в апреле зайдут в Днепропетровскую область
Цокает, шипит, гудит: как по звуку понять, что с машиной не так
Голландский сыр по-русски: в России запустят производство аналога швейцарского оборудования
Не каприз, а сигнал: как питомцы пытаются вас спасти
Неожиданное заявление Куклачёва: осудивший уехавших артистов дрессировщик раскрыл своё отношение к Пугачёвой
Бесплатный доступ к красоте? Подумайте дважды — вас могут обокрасть в интернете

Вот почему зола не работает на моркови — и как всё исправить

2:08
Садоводство

Хрустящая, сладкая и ровная морковь — мечта любого дачника. И достичь её можно, если использовать золу правильно. Спойлер: сыпать её в лунки — грубая ошибка.

Морковь
Фото: flickr.com by Kai Schreiber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Морковь

Подготовка начинается заранее

Чтобы получить крупные и гладкие корнеплоды до 20 см, подготовьте грядку за три недели до посева. На каждый квадратный метр возьмите:

— 1 кг просеянной древесной золы

— 1 ведро речного песка

Смешайте и равномерно рассыпьте по земле. Затем перекопайте участок на глубину 25-30 см. Песок разрыхлит почву, а зола насытит её фосфором и калием — ключевыми элементами для сладости и размера моркови.

Зольный чай для подкормки

Когда появятся 2-3 настоящих листочка, приготовьте настой:
200 г золы залейте 5 л горячей воды, дайте настояться сутки и процедите. Поливайте этим раствором раз в две недели (1 л на метр грядки). Это и удобрение, и защита от морковной мухи — она терпеть не может запах золы.

Дополнительно рассыпайте сухую золу в междурядья после дождя.

Распространённые ошибки

— Никогда не совмещайте золу с навозом или азотными удобрениями — они нейтрализуют друг друга.
— Если вносили органику осенью, золу добавляйте весной, и наоборот.
— Отдавайте предпочтение золе лиственных деревьев, особенно берёзы — она питательнее, чем хвойная.

Как поливать правильно

Морковка не любит "болото". Поливайте раз в 5-6 дней, чтобы вода проникала на глубину 15 см. А за месяц до сбора урожая полностью прекратите полив — это улучшит лёжкость.

Сбор без потерь

Не тяните морковь за ботву — подкапывайте вилами, тогда корнеплоды останутся целыми. Особенно хорошо хранятся сорта "Нантская" и "Королева осени".

Уже через пару месяцев вы заметите: ботва мощнее, корнеплоды без черноты, а вкус — как у медовой редьки.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно относят к овощам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Садоводство, цветоводство
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт Аудио 
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье
Домашние животные
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье Аудио 
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать
Туризм
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Вино в Трое: археологи нашли доказательства древней традиции, описанной Гомером Игорь Буккер Автомобильные заводы СССР, которые могли стать мировыми лидерами Дмитрий Плотников Истерика Зеленского вынудила США на безуспешный удар ATACMS по Крымскому мосту Олег Володин
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Последние материалы
Обвал фронта не за горами. ВС РФ уже в апреле зайдут в Днепропетровскую область
Вино в Трое: археологи нашли доказательства древней традиции, описанной Гомером
Как уберечь собаку от инфекций: секрет безопасного питья на прогулке
Цокает, шипит, гудит: как по звуку понять, что с машиной не так
Мастер и его Маргарита: история любви Елены и Михаила Булгаковых
Голландский сыр по-русски: в России запустят производство аналога швейцарского оборудования
Не каприз, а сигнал: как питомцы пытаются вас спасти
Неожиданное заявление Куклачёва: осудивший уехавших артистов дрессировщик раскрыл своё отношение к Пугачёвой
Бесплатный доступ к красоте? Подумайте дважды — вас могут обокрасть в интернете
Скандинавский рай или ловушка для туристов: плюсы и минусы поездки в Хельсинки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.