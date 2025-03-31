Вот почему зола не работает на моркови — и как всё исправить

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хрустящая, сладкая и ровная морковь — мечта любого дачника. И достичь её можно, если использовать золу правильно. Спойлер: сыпать её в лунки — грубая ошибка.

Фото: flickr.com by Kai Schreiber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Морковь

Подготовка начинается заранее

Чтобы получить крупные и гладкие корнеплоды до 20 см, подготовьте грядку за три недели до посева. На каждый квадратный метр возьмите:

— 1 кг просеянной древесной золы

— 1 ведро речного песка

Смешайте и равномерно рассыпьте по земле. Затем перекопайте участок на глубину 25-30 см. Песок разрыхлит почву, а зола насытит её фосфором и калием — ключевыми элементами для сладости и размера моркови.

Зольный чай для подкормки

Когда появятся 2-3 настоящих листочка, приготовьте настой:

200 г золы залейте 5 л горячей воды, дайте настояться сутки и процедите. Поливайте этим раствором раз в две недели (1 л на метр грядки). Это и удобрение, и защита от морковной мухи — она терпеть не может запах золы.

Дополнительно рассыпайте сухую золу в междурядья после дождя.

Распространённые ошибки

— Никогда не совмещайте золу с навозом или азотными удобрениями — они нейтрализуют друг друга.

— Если вносили органику осенью, золу добавляйте весной, и наоборот.

— Отдавайте предпочтение золе лиственных деревьев, особенно берёзы — она питательнее, чем хвойная.

Как поливать правильно

Морковка не любит "болото". Поливайте раз в 5-6 дней, чтобы вода проникала на глубину 15 см. А за месяц до сбора урожая полностью прекратите полив — это улучшит лёжкость.

Сбор без потерь

Не тяните морковь за ботву — подкапывайте вилами, тогда корнеплоды останутся целыми. Особенно хорошо хранятся сорта "Нантская" и "Королева осени".

Уже через пару месяцев вы заметите: ботва мощнее, корнеплоды без черноты, а вкус — как у медовой редьки.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно относят к овощам.

