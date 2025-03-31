Простой способ остановить рост сорняков — без капли химии

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый садовод знает: сорняки появляются снова и снова, сколько ни пропалывай. Но что, если можно не просто сдерживать их рост, а практически остановить его?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Секрет — не в химии, а в грамотной работе с почвой.

Почему сорняки побеждают

Они селятся там, где почва ослаблена: бедная, голая, с нарушенной структурой. Стоит восстановить баланс — и вы перекроете сорнякам главный путь к власти: свободное пространство.

Начните с мульчи

Плотно укройте землю скошенной травой, соломой, опавшими листьями или даже картоном. Мульча не пропускает свет, а без него семена сорняков не прорастают. Плюс она сохраняет влагу и со временем превращается в удобрение.

Что делать с "бессмертными"

Многолетники вроде пырея и осота — серьёзные соперники. Против них отлично работает чёрная плёнка или агротекстиль. Под таким укрытием почва нагревается, а корни вредных растений попросту выгорают.

Посейте защитников

На пустующих грядках стоит поселить сидераты: фацелию, рожь или горчицу. Они быстро заполняют территорию, не давая сорнякам ни шанса. Их корни выделяют вещества, тормозящие рост соседей.

Когда зелёная масса вырастет, скосите сидераты и заделайте в почву — бонусом получите отличный источник азота.

Не забывайте о мелочах

— Всегда очищайте инструменты после работы, чтобы случайно не разнести семена сорняков по участку.

— Если используете компост, убедитесь, что он хорошо перепрел: только высокая температура способна уничтожить семена.

Да, этот способ требует немного терпения. Но уже через сезон вы заметите разницу — грядки станут чище, а урожай — крепче.

Сорняки не любят порядок. Создайте его — и они уйдут сами.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

