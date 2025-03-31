Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш кот — причина ссор в отношениях? Вот что это может значить
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Вместо изнурительных тренировок: вот как быстро привести руки в форму
Куба так близка: почему Варадеро — это тот остров, на который нужно отправиться прямо сейчас
Не всё так гладко: что нужно знать перед покупкой Kia Rio третьего поколения
Фильтруй желания: почему модные блогеры теперь не советуют, а отговаривают от покупок
Глазами зверей: что скрывают зрачки и как они помогают выживать в дикой природе
Как не испортить томаты своей заботой: удобрения, которые мешают урожаю
Онищенко поставил под сомнение слухи о новом вирусе в России

Простой способ остановить рост сорняков — без капли химии

1:59
Садоводство

Каждый садовод знает: сорняки появляются снова и снова, сколько ни пропалывай. Но что, если можно не просто сдерживать их рост, а практически остановить его?

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Секрет — не в химии, а в грамотной работе с почвой.

Почему сорняки побеждают

Они селятся там, где почва ослаблена: бедная, голая, с нарушенной структурой. Стоит восстановить баланс — и вы перекроете сорнякам главный путь к власти: свободное пространство.

Начните с мульчи

Плотно укройте землю скошенной травой, соломой, опавшими листьями или даже картоном. Мульча не пропускает свет, а без него семена сорняков не прорастают. Плюс она сохраняет влагу и со временем превращается в удобрение.

Что делать с "бессмертными"

Многолетники вроде пырея и осота — серьёзные соперники. Против них отлично работает чёрная плёнка или агротекстиль. Под таким укрытием почва нагревается, а корни вредных растений попросту выгорают.

Посейте защитников

На пустующих грядках стоит поселить сидераты: фацелию, рожь или горчицу. Они быстро заполняют территорию, не давая сорнякам ни шанса. Их корни выделяют вещества, тормозящие рост соседей.

Когда зелёная масса вырастет, скосите сидераты и заделайте в почву — бонусом получите отличный источник азота.

Не забывайте о мелочах

— Всегда очищайте инструменты после работы, чтобы случайно не разнести семена сорняков по участку.
— Если используете компост, убедитесь, что он хорошо перепрел: только высокая температура способна уничтожить семена.

Да, этот способ требует немного терпения. Но уже через сезон вы заметите разницу — грядки станут чище, а урожай — крепче.

Сорняки не любят порядок. Создайте его — и они уйдут сами.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Мир. Новости мира
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США Аудио 
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Красота и стиль
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи Аудио 
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье
Домашние животные
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Истерика Зеленского вынудила США на безуспешный удар ATACMS по Крымскому мосту Олег Володин Сводка с фронта: армия РФ идёт на Днепропетровск, Трамп опять хочет позвонить Путину Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Последние материалы
Сводка с фронта: армия РФ идёт на Днепропетровск, Трамп опять хочет позвонить Путину
Не только диета: эксперт рекомендует эти 8 упражнений для возвращения формы
11 секретов весенней уборки: что пропускают даже опытные хозяйки
Собаки против волков: кто умнее на самом деле
Загадка темной энергии: что Вселенная пытается нам сказать через ускоренное расширение
Скрытая жемчужина Праслина: этот пляж на Сейшелах признан одним из лучших в мире
7 смертных грехов против бровей: ошибки, которые портят лицо незаметно для тебя
Грозы, апноэ и холод: как обычные вещи ухудшают вашу астму
Машина законная, а проблемы реальные — всё из-за маркировки
Растет как сумасшедший: лучшие места в доме для хлорофитума
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.