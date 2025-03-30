Домашний ананас: метод, который работает без ламп и теплиц

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется фантастикой, что тропический ананас может вырасти прямо на подоконнике. Но это не миф — вы можете вырастить настоящий плод у себя дома, и всё, что нужно, уже есть в ближайшем магазине.

Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Комнатный ананас

Начните с покупки

Выбирайте ананас с плотной, зелёной розеткой листьев. Мякоть при этом должна быть спелой, но не подгнившей. Осторожно срежьте верхушку с листьями, удалите остатки мякоти и нижние листочки — должен остаться оголённый "стволик" около 2-3 см.

Подготовка — дело важное

Дайте верхушке подсохнуть 2-3 дня при комнатной температуре. Это предотвратит загнивание. После этого поставьте розетку в стакан с водой так, чтобы в воде оказалась только оголённая часть. Ждите — корни появятся через 2-4 недели.

Пересадка и уход

Когда корни станут длиной 3-4 см, пересадите ананас в горшок (20-25 см в диаметре). Обязательно используйте грунт с хорошим дренажом: подойдёт смесь торфа, песка и садовой земли (в равных частях) или готовый субстрат для кактусов.

Разместите горшок на южном окне — ананасу нужно не меньше 6 часов света в день. Поливайте только после того, как верхний слой почвы подсохнет на 2-3 см. Зимой сократите полив, чтобы избежать переувлажнения.

Как заставить ананас зацвести

Спустя год подкормите растение — подойдут удобрения для бромелиевых или разбавленный коровяк. Чтобы запустить цветение, можно использовать хитрость: поместите ананас в пакет с яблоками на 7 дней. Этилен, который выделяют фрукты, стимулирует цветение.

Через 4-6 месяцев после появления цветка вы увидите первый плод. Он может быть и не таким сладким, как магазинный, но выращенный своими руками — точно особенный.

"Как часто говорили эксперты в прошлом — иногда важен не результат, а сам процесс".

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).



