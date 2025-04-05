Растения-вредители: рассказываем, кто в цветнике устраивает тихую подлянку соседям

Сад может быть настоящим оазисом красоты — если правильно подобрать "жильцов". Некоторые растения, несмотря на внешнюю прелесть, просто не переносят соседства друг с другом. Совместная посадка может привести к болезням, угнетению роста и даже гибели цветов.
На одном участке лучше не сажать вместе лилии, тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Хотя все они относятся к луковичным, совместное существование часто заканчивается вспышками инфекционных заболеваний. Особенно уязвимы в такой ситуации тюльпаны.
Королевы сада весьма привередливы. Розы плохо чувствуют себя в компании астр, ирисов, виолы, душистой гвоздики и резеды. Не стоит размещать их и рядом с черемухой, калиной или садовым жасмином. Эти соседи могут спровоцировать болезни и замедлить рост.
Особенно осторожно нужно обращаться с древовидными пионами. Эти мощные растения выделяют вещества, которые подавляют рост соседей. Лучше выделить им отдельное место на участке — подальше от других культур.
Особое табу — душистый горошек и анютины глазки. При посадке на одной клумбе они начинают мешать друг другу, тормозя рост и цветение. В результате — ни красоты, ни удовольствия от труда.
Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.
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