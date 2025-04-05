Растения-вредители: рассказываем, кто в цветнике устраивает тихую подлянку соседям

Сад может быть настоящим оазисом красоты — если правильно подобрать "жильцов". Некоторые растения, несмотря на внешнюю прелесть, просто не переносят соседства друг с другом. Совместная посадка может привести к болезням, угнетению роста и даже гибели цветов.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сирень

Война среди луковичных

На одном участке лучше не сажать вместе лилии, тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Хотя все они относятся к луковичным, совместное существование часто заканчивается вспышками инфекционных заболеваний. Особенно уязвимы в такой ситуации тюльпаны.

Розы не выносят конкуренции

Королевы сада весьма привередливы. Розы плохо чувствуют себя в компании астр, ирисов, виолы, душистой гвоздики и резеды. Не стоит размещать их и рядом с черемухой, калиной или садовым жасмином. Эти соседи могут спровоцировать болезни и замедлить рост.

Пионы — агрессоры в цветочном мире

Особенно осторожно нужно обращаться с древовидными пионами. Эти мощные растения выделяют вещества, которые подавляют рост соседей. Лучше выделить им отдельное место на участке — подальше от других культур.

Запрещённые комбинации

Особое табу — душистый горошек и анютины глазки. При посадке на одной клумбе они начинают мешать друг другу, тормозя рост и цветение. В результате — ни красоты, ни удовольствия от труда.

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.

