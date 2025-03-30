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Морковь для вашего огорода: рейтинговые сорта для посадки

4:30
Садоводство » Овощи

Морковь — это один из самых популярных корнеплодов, который можно выращивать в саду. Она богата витаминами, минералами и полезными веществами, что делает её не только вкусным овощем, но и ценным компонентом рациона. Летний сезон — отличное время для посадки моркови, и в этой статье мы рассмотрим лучшие сорта, которые подойдут для выращивания в этом периоде.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Challiyan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Морковь

Почему стоит сажать морковь летом?

Летняя посадка моркови имеет свои преимущества. Во-первых, такая морковь созревает быстрее, так как теплые температуры способствуют росту. Во-вторых, вы можете добавить свежие корнеплоды в свой рацион, начиная с осени. Кроме того, летом нет угрозы заморозков, что также способствует успешному прорастанию.

Лучшие сорта моркови для летней посадки

Нантская

Сорт «Нантская» — это один из самых популярных и надежных для летнего посева. Эти морковки имеют цилиндрическую форму, нежную мякоть и сладкий вкус. Они хорошо растут на разных типах почвы и устойчивы к болезням. Морковь этого сорта обычно готова к сбору через 70-80 дней после посадки.

Шантенэ

«Шантенэ» — это сорт с ярко-оранжевым цветом и хрустящей текстурой. Он отлично подходит для хранения и обладает хорошими вкусовыми качествами. Срок вегетации составляет около 100-110 дней, что делает его идеальным выбором для летней посадки, если вы хотите собрать урожай осенью.

Парижская каротель

Этот сорт отличается круглой формой и небольшими размерами. «Парижская каротель» быстро созревает (примерно 70-80 дней) и отлично подходит для выращивания на малом пространстве. Благодаря своему сладкому вкусу и яркому цвету, морковь этого сорта станет прекрасным дополнением к любой салату.

Сила

Сорт «Сила» представляет собой суперранний вид моркови, который достигает зрелости всего за 60-65 дней. Эта морковь имеет сладкий вкус и хорошие товарные качества. Она хорошо растет даже при неблагоприятных погодных условиях и подходит для хранения.

Лососевая

«Лососевая» морковь отличается характерным оранжевым цветом и нежной мякотью. Сорт имеет высокую устойчивость к заболеваниям и прекрасно хранится в течение зимы. Время вегетации — около 80 дней. Этот сорт идеально подходит для тех, кто хочет наслаждаться вкусом моркови долгое время.

Московская зимняя

Хотя этот сорт традиционно считается зимним, его можно успешно сажать и летом. «Московская зимняя» обладает хорошими вкусовыми качествами и способна долго храниться. Период вегетации составляет около 110 дней.

Как правильно посадить морковь

  1. Выбор места: во-первых, выберите хорошо освещенное место в саду с легкой и плодородной почвой. Морковь предпочитает рыхлые и дренированные грунты.
  2. Подготовка почвы: перед посадкой желательно перекопать почву, добавить компост или перегной для увеличения плодородия.
  3. Посев семян: семена моркови можно сеять прямо в открытый грунт. Глубина заделки должна составлять около 1-2 см. Сажайте семена на расстоянии 10-15 см друг от друга.
  4. Уход: регулярно поливайте грядки, особенно в сухую погоду, чтобы корнеплоды развивались правильно. Также следует пропалывать и рыхлить почву для лучшего доступа воздуха к корням.
  5. Сбор урожая: следите за периодом созревания конкретного сорта, чтобы не пропустить время сбора. Собирайте морковь в сухую погоду, чтобы избежать повреждения корнеплодов.

Летняя посадка моркови — это прекрасная возможность вырастить этот полезный и вкусный корнеплод прямо на своём участке. Выбирая сорта, такие как Нантская, Шантенэ, Парижская каротель и другие, вы сможете наслаждаться свежей морковью с хорошими вкусовыми качествами и хранением в течение длительного времени.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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