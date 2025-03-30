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Не отказывайтесь от зелени: какие растения растут в тени

4:21
Садоводство » Цветы

Сады и огороды с тенью — это настоящая находка для многих садоводов. Часто участки региона затенены большими деревьями, стенами зданий или высоким забором. Однако не стоит расстраиваться из-за нехватки солнечных лучей. Существует множество растений, которые прекрасно себя чувствуют в условиях недостатка света.

Мелисса
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мелисса

Почему растения не тянутся к свету?

Прежде всего, давайте разберемся, почему некоторые растения могут успешно расти в тени. Одним из основных факторов является адаптация. Многие тенелюбивые растения развили механизмы, позволяющие им эффективно использовать остаточные световые условия, сохраняя при этом силы на развитие корневой системы и цветение. Эти растения часто имеют более широкие листья, что позволяет им лучше поглощать доступный свет.

Лучшие тенелюбивые растения

Папоротники

Папоротники — идеальный выбор для тенистых участков сада. Эти растения абсолютно не требуют солнечного света и способны расти на влажных и богатых питательными веществами почвах. Они идеально дополнят ландшафт, создавая эффект тропического уголка.

Хосты

Хосты известны своим разнообразием форм и окрасов. Эти многолетние растения не только прекрасно переносят тень, но и могут стать отличным акцентом в любом саду благодаря своим декоративным листьям.

Астильба

Астильба — это садовое растение, которое прекрасно цветет даже в тени. Его яркие соцветия могут добавить яркости и красоты в любой тенистый уголок. Кроме того, астильба предпочитает влажные почвы, что делает её идеальным вариантом для сырых участков.

Бруннера

Бруннера или “незабудка” — это неприхотливое растение с крупными листьями, которое цветет в середине весны. Она хорошо растёт в тени и может служить прекрасным покрытием для земли.

Ландыши

Ландыши — символ весны и удивительно красивые цветы, которые идеально растут в глубокой тени. Они устойчивы к холоду и могут прекрасно себя чувствовать в затененных участках сада.

Мелисса

Эта ароматная травка чувствует себя комфортно даже в полутени. Она не только украсит ваш сад, но и станет отличным дополнением к кулинарным блюдам благодаря своему приятному вкусу и аромату.

Каланхоэ

Некоторые виды каланхоэ отлично растут в условиях недостатка света. Эти суккуленты легко ухаживать, а их зеленые листья создадут уютную атмосферу в вашем саду.

Почвопокровные растения

Различные виды почвопокровных растений, такие как мажор и ясколка, прекрасно чувствуют себя в тени. Они могут не только добавить зелени, но и предотвратить рост сорняков, закрывая почву.

Травы

Некоторые травы, такие как шалфей, чабрец и мята, также могут расти в тени. Они пойдут на пользу как для вашего стола, так и для общего оформления сада.

Как ухаживать за тенелюбивыми растениями

Ухаживать за тенелюбивыми растениями не так сложно. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам обеспечить им необходимые условия:

  • Полив: тенистые участки могут дольше удерживать влагу, однако старайтесь следить за уровнем увлажненности почвы, особенно в жаркие дни.
  • Удобрение: в тени растения могут испытывать нехватку питательных веществ. Используйте органические удобрения для улучшения состояния почвы.
  • Обработка почвы: регулярно рыхлите почву, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням и улучшить дренаж.
  • Удаление сорняков: поддерживайте участок в чистоте, удаляя сорняки, которые могут затенять или забирать питательные вещества у ваших растений.

Сад в тени может быть таким же красивым и живописным, как и солнечный. Выбор тенелюбивых растений может преобразить ваш участок и открыть новые возможности для ландшафтного дизайна. Не бойтесь экспериментировать и создавать уникальный уголок природы, даже если солнечных дней не так много.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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