Этот способ выращивания арбузов меняет всё — урожай даже без теплицы

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Считаете, что арбузы растут только на юге? Зря! Даже в средней полосе можно получить сладкий, сочный урожай, если знать пару секретов.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арбузы

Сорт — решает всё

Первый шаг — правильный выбор. Для прохладного климата подойдут ранние гибриды: "Огонек", "Сахарный малыш", "Подарок северу". Им нужно всего 65-75 дней, чтобы вызреть, а устойчивость к перепадам температур делает их настоящими чемпионами среди арбузов.

Начинаем с рассады

Арбузы в открытом грунте? Да, но только через рассаду. В конце апреля посейте семена в стаканчики с рыхлой смесью торфа, песка и перегноя (соотношение 2:1:1). Поставьте на южное окно, поддерживая +25-28 °C.

К моменту появления 3-4 настоящих листьев растения готовы к переезду в теплицу или под укрытие. Главное — дождаться, пока почва прогреется до +15 градусов.

Грядка — как одеяло

Почву нужно подготовить заранее. Добавьте перегной (1 ведро на 1 м²), сделайте высокие гряды 30-40 см — так земля быстрее прогреется. После посадки накройте грунт черной пленкой: она удержит тепло и подавит сорняки.

Формировка — не ленитесь

Когда главный стебель вытянется до метра, прищипните его. Оставьте 2-3 боковых побега, а остальные удалите — иначе силы уйдут в зелень, а не в плоды. Под каждую завязь подкладывайте дощечку, чтобы плод не соприкасался с влажной землей и не начал гнить.

Полив по правилам

Только под корень и только теплой водой! Когда плоды начинают наливаться, полив стоит сократить — так арбуз накопит больше сахаров.

Как узнать, что пора срывать

Спелый арбуз подскажет сам: у него тусклая корка, сухая плодоножка и глухой звук при постукивании. Не торопитесь — дайте ему дозреть на солнце.

Попробуйте — и вы удивите соседей: северный арбуз вполне может соперничать с южным по вкусу!

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

